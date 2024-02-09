ГИБДД установит 50 новых дорожных камер в Новосибирске

Posted 9 февраля, 05:29
Published 9 февраля, 05:29
Modified 9 февраля, 05:40
Updated 9 февраля, 05:40
Новые камеры будут размещены на улицах, где часто происходят ДТП. Однако основная цель их установки — не выписывать штрафы, а обеспечить более дисциплинированное вождение.
Фиксация нарушений ПДД помогает снижать число аварий. Об этом сообщил на встрече с журналистами заместитель начальника ГИБДД по региону Андрей Кузнецов.
По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Игоря Миллера, после установки таких камер количество аварий на этих участках практически полностью сокращается.