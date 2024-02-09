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Posted 9 февраля, 05:29

Published 9 февраля, 05:29

Modified 9 февраля, 05:40

Updated 9 февраля, 05:40

Камеры фиксируют нарушения

ГИБДД установит 50 новых дорожных камер в Новосибирске

9 февраля 2024, 05:29
Фото: 1MI
Камеры фиксируют нарушения
Установить 50 камер фото- и видеофиксации на улицах Новосибирска планируется в 2024 году.

Новые камеры будут размещены на улицах, где часто происходят ДТП. Однако основная цель их установки — не выписывать штрафы, а обеспечить более дисциплинированное вождение.

Фиксация нарушений ПДД помогает снижать число аварий. Об этом сообщил на встрече с журналистами заместитель начальника ГИБДД по региону Андрей Кузнецов.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Игоря Миллера, после установки таких камер количество аварий на этих участках практически полностью сокращается.

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#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Гибдд#Штрафы#Эмилия Губарева#Камеры
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