«Прорыв»: новосибирские политологи дали оценку интервью Путина Такеру Карлсону

С началом специальной военной операции Такер Карлсон занял фактически пророссийскую позицию. В частности, журналист обвинил Украину в атаке на Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года. Интервью с Владимиром Путиным является первым для западных СМИ. По мнению Карлсона, его коллеги не желали беседовать с российским президентом «из-за неприязни к его личности».