«Прорыв»: новосибирские политологи дали оценку интервью Путина Такеру Карлсону

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
По мнению экспертов, беседа Карлсона с Путиным имела важное идеологическое и политическое значение. Западный зритель получил представление об истории России, ее целях и задачах в специальной военной операции, а также принципах, которые отстаивает государство.
«50 миллионов просмотров — безусловно, прорыв. Россияне не услышали никаких новых тезисов, в отличие от аудитории Запада. И они узнали многое о России», — заявил Om1.ru политический консультант Игорь Козлов.
Аналогичного мнения придерживается и политолог Алексей Осипов. Главное достижение — погружение американцев в историю России. «Не все вникают в историю, живут настоящим. Путин показал все корни взаимоотношений России и Украины», — считает эксперт.
Справка
Такер Карлсон — американский журналист и политический обозреватель консервативной направленности. С 14 ноября 2016 по 23 апреля 2023 года вел ток-шоу «Вечер с Такером Карлсоном» на канале Fox News. Является создателем и бывшим шеф-редактором новостного сайта The Daily Caller. Отец Карлсона был директором радиокомпании «Голос Америки», позже являлся директором Корпорации общественного вещания.
Стоит отметить, что Такер Карлсон известен своими неоднозначными высказываниями. Журналист неоднократно высказывался о «заговоре 11 сентября», сотрудничестве правительства США с внеземными цивилизациями и «искусственном распространении» COVID-19.
С началом специальной военной операции Такер Карлсон занял фактически пророссийскую позицию. В частности, журналист обвинил Украину в атаке на Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года. Интервью с Владимиром Путиным является первым для западных СМИ. По мнению Карлсона, его коллеги не желали беседовать с российским президентом «из-за неприязни к его личности».
В ходе двухчасового интервью президент дал историческую справку о взаимоотношениях России и Украины, начиная с княжения Рюрика и образования Киевской Руси. По мнению Путина, никакие усилия Запада не помогут отделить братские народы друг от друга.
«Вы зря считаете, что боевые действия растащили одну часть русского народа от другой. Рано или поздно мы договоримся, отношения наши восстановятся», — заявил Владимир Путин.
При этом Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но против выступает Киев и его западные партнеры. «Мир наступил бы быстро, но киевский режим продолжают накачивать оружием», — подчеркнул президент.
Отдельно Владимир Путин коснулся переговоров с американским коллегой Джо Байденом.
«Чего мне ему звонить? О чем говорить или о чем упрашивать? „Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте“. О чем говорить-то?», — эмоционально высказался президент.
Одновременно с этим Москва не намерена отказываться от контактов. «Я неоднократно предупреждал Байдена, что он делает ошибку, отодвигая Россию», — подчеркнул глава российского государства.
Напомним, что Владимир Путин официально зарегистрирован кандидатом на президентские выборы-2024.