Водителей из Новосибирска начали штрафовать за телефон в руках

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
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Updated Сегодня, 01:34
Водителей в Новосибирской области будут наказывать штрафами за использование мобильных телефонов за рулем. Фиксировать такие нарушения будут дорожные камеры, сообщили в ЦОДД.
За это нарушение водителям грозит штраф от 300 до 1,5 тысяч рублей по административной статье.
Места, где точно установлены камеры, не раскрываются. Отметим, что во время движения можно разговаривать по телефону только при использовании специальной гарнитуры или громкой связи.