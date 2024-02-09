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Posted Сегодня, 01:23

Published Сегодня, 01:23

Modified Сегодня, 01:34

Updated Сегодня, 01:34

Водителей начнут штрафовать

Водителей из Новосибирска начали штрафовать за телефон в руках

9 февраля 2024, 01:23
Фото: 1MI
Водителей начнут штрафовать
На новосибирских дорогах начали по-новому работать камеры: они штрафуют водителей, разговаривающих за рулем по телефону.

Водителей в Новосибирской области будут наказывать штрафами за использование мобильных телефонов за рулем. Фиксировать такие нарушения будут дорожные камеры, сообщили в ЦОДД.

За это нарушение водителям грозит штраф от 300 до 1,5 тысяч рублей по административной статье.

Места, где точно установлены камеры, не раскрываются. Отметим, что во время движения можно разговаривать по телефону только при использовании специальной гарнитуры или громкой связи.

Камеры в Новосибирске начнут штрафовать водителей за разговор по телефону
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#Транспорт#Новосибирск#Штрафы#Эмилия Губарева#Камеры#Автомобилисты
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