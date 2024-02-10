Андрей Травников вручил бойцам ЧВК удостоверения «Ветеран боевых действий»

«С участием филиала Фонда на региональном уровне нам удаётся уравнять многие меры поддержки для всех участников, не взирая на их категории. В частности, понимая, что у многих есть сложности с получением официальных справок о тяжести ранения до нового года были оформлены все необходимые решения, чтобы участники ЧВК при отсутствии справки могли участвовать в нашей региональной программе реабилитационного сертификата. Теперь мы совместно с Фондом нашли механизм, когда даже при отсутствии справки о тяжести ранения эти выплаты можно будет получать. Таким образом, мы практически завершаем устранение всех известных на данный момент несоответствий между разными категориями участников СВО», — отметил Травников.