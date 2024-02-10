Андрей Травников вручил бойцам ЧВК удостоверения «Ветеран боевых действий»

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Вручая удостоверения, Андрей Травников подчеркнул, что для него в преддверии празднования Дня защитника Отечества особая честь — поздравить мужчин с присвоением звания «Ветеран боевых действий».
«Особенно важно, чтобы информация об этом широко разошлась, и чтобы об опыте, наработанном Правительством Новосибирской области и фондом „Защитники Отечества“, узнали многие участники СВО и члены их семей», — отметил Губернатор на встрече с членами частных военных компаний.
Глава региона отметил, что в спецоперации на Украине сражаются не только военные Минобороны РФ, но и граждане из других структур. В прошлом году президент Владимир Путин поставил задачу: уровнять всех бойцов в статусе.
«К сожалению, иногда бывает, что федеральные процедуры приводят в соответствие дольше, чем нам хотелось бы. Нам приходится искать быстрые решения. Доведите до своих товарищей, что сроки — это не всегда чёрствость чиновников, невнимательность, нежелание помочь. Часто это связано с немалыми бюджетными деньгами, и у чиновника должно быть основание, документ для того, чтобы эти решения принимать и производить выплаты», — пояснил губернатор.
Благодаря фонду «Защитники Отечества» такие вопросы удается решить быстрее. По словам Андрея Травникова, сейчас процедура оформления удостоверений «Ветеран боевых действий» отлажена. Эту практику наработали в 2023 году с бойцами ЧВК «Вагнер».
«С участием филиала Фонда на региональном уровне нам удаётся уравнять многие меры поддержки для всех участников, не взирая на их категории. В частности, понимая, что у многих есть сложности с получением официальных справок о тяжести ранения до нового года были оформлены все необходимые решения, чтобы участники ЧВК при отсутствии справки могли участвовать в нашей региональной программе реабилитационного сертификата. Теперь мы совместно с Фондом нашли механизм, когда даже при отсутствии справки о тяжести ранения эти выплаты можно будет получать. Таким образом, мы практически завершаем устранение всех известных на данный момент несоответствий между разными категориями участников СВО», — отметил Травников.
Удостоверения получили четыре бойца ЧВК «Вагнер», а также один боец ЧВК «Редут».