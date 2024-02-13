Что нужно поменять в «Семейной ипотеке» — мнения экспертов

Руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов говорит, что в средних городах России требуется зарплата в размере 80 тыс. рублей для получения ипотеки, в то время как на самом деле в регионах она составляет около 43 тыс. рублей. Это создает преграды для доступности жилья.