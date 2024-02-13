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Что изменить в семейной ипотеке

Что нужно поменять в «Семейной ипотеке» — мнения экспертов

13 февраля 2024, 09:31
Фото: atas.info
Что изменить в семейной ипотеке
По заявлению президента России Владимира Путина, «Семейная ипотека» будет продлена после 1 июля 2024 года. Также предложено сохранить первоначальный взнос на уровне 20% и продолжить программу субсидий для многодетных семей (450 тыс. руб.) для выплаты ипотеки.

В данный момент правительство готовит изменения в программе ипотеки. Например, Минстрой говорит о планах повысить доступность «Семейной ипотеки» в регионах с небольшой застройкой, а эксперты ДОМ.РФ предлагают дополнительное снижение процентной ставки при покупке квартиры большего размера. Однако все эксперты согласны, что программу нужно переделать.

Член комитета Российской гильдии риэлторов (РГР) по ипотеке Оксана Панова поделилась своим мнением о необходимости реформирования ипотеки для семей с детьми. Она предлагает обратить внимание на другие условия программы, такие как продление возраста для детей-инвалидов, введение семейной ипотеки на вторичном рынке жилья в российских регионах и более лояльное отношение к заявителям на ипотеку.

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Руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов говорит, что в средних городах России требуется зарплата в размере 80 тыс. рублей для получения ипотеки, в то время как на самом деле в регионах она составляет около 43 тыс. рублей. Это создает преграды для доступности жилья.

Исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина предлагает ввести плавающую процентную ставку для семейной программы. Например, чем больше детей в семье, тем ниже процент по ипотеке. Это поможет повысить рождаемость в стране и сделать семейную ипотеку привлекательнее для населения, пишет NEWIA.RU.

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