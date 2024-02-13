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Муниципалитет проиграл суд

Мэрия проиграла суд горнолыжному клубу в Новосибирске

13 февраля 2024, 02:29
Фото: 1MI
Муниципалитет проиграл суд
Суд отказал в иске мэрии Новосибирска против горнолыжного клуба «Корел-Иня». Решение было опубликовано на сайте Арбитражного суда.

Горнолыжный клуб «Корел-Иня» выиграл дело в суде против мэрии Новосибирска. Муниципалитет пытался доказать, что спортивные сооружения являются самовольными постройками и должны быть изъяты из собственности клуба.

Однако суд принял решение в пользу «Корел-Иня» и признал их право на собственность пяти спортивных сооружений.

Клуб получил земельный участок площадью около 120 тысяч квадратных метров в аренду. Его стоимость оценивается в 261 млн рублей.

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#Новосибирск#Суд#Арбитражный суд#Мэрия#Мэрия Новосибирска#Эмилия Губарева
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