Мэрия проиграла суд горнолыжному клубу в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
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Updated Сегодня, 02:31
Горнолыжный клуб «Корел-Иня» выиграл дело в суде против мэрии Новосибирска. Муниципалитет пытался доказать, что спортивные сооружения являются самовольными постройками и должны быть изъяты из собственности клуба.
Однако суд принял решение в пользу «Корел-Иня» и признал их право на собственность пяти спортивных сооружений.
Клуб получил земельный участок площадью около 120 тысяч квадратных метров в аренду. Его стоимость оценивается в 261 млн рублей.