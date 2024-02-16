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Глава новосибирского Краснообска проехал в переполненной маршрутке в час пик — видео

Глава новосибирского Краснообска проехал в переполненной маршрутке в час пик — видео

16 февраля 2024, 10:01
Фото: кадр из видео «Сибирский наблюдатель» / vk.com
В поселке Краснообск Новосибирской области наблюдается острая проблема с общественным транспортом. До метро «Студенческая» можно уехать на 364-й маршрутке, сесть в которую в часы писк не так просто.

16 февраля глава администрации Краснообска Олег Яцков решил проверить это на себе. Всё началось накануне с вопроса одной из жительниц в эфире прямой линии с главой.

«Как решается вопрос с общественным транспортом? С ростом числа и жителей проблема только усугубляется. Пусть глава администрации попробует уехать на автобусе 364 маршрута утром в 7 часов с остановки „Больница“ или „Школа“. Планируется ли замена маршруток на автобусы большей вместимости с терминалами оплаты?»

В ответ глава заявил, что «большими автобусами кататься в течение суток нецелесообразно». Но готов проехать весь маршрут хоть завтра и пригласил всех желающих составить ему компанию:

«Завтра в 7 утра никаких препятствий не вижу. Я думаю, это будет полезно и мне, и жителям. Прочувствую всю проблему».

Справка

До Новосибирска из Краснообска можно добраться также на 88-м автобусах №88 и 264. Но проблему они не решают. Жители также жалуются на нестабильный график и нехватку единиц.

Автор паблика «Сибирский наблюдатель» Валерий Котельников проехал вместе с главой Краснообска и снял путь на видео.

Видео: «Сибирский наблюдатель» / vk.com

Посадкой руководила одна из пассажирок. Несмотря на опасения, благодаря ее чутким директивам пусть с усилием, но вошли все. Водителю даже удалось закрыть дверь.

— Заплатить за вас? У меня есть, — предложил главе депутат Сергей Дружинин.

— Я вам отдам, — пообещал Яцков.

Во время поездки внимание главы обратили на потребность в остановке на перекрестке Советского шоссе и улицы Петухова, где маршрутки нелегально высаживают пассажиров.

— Низковато, нужно на люк ориентироваться, чтобы в него попадать головой, — посетовал Яцков.

— Но с люка еще иногда капает, — предупредили его.

Маршрут №364 из Краснообска идет до станции метро «Студенческая»Маршрут №364 из Краснообска идет до станции метро «Студенческая»
Маршрут №364 из Краснообска идет до станции метро «Студенческая»
Фото: 2ГИС

В конце пути глава Краснообска для наглядности предложил проехать еще раз в дневное время, чтобы понять, насколько загружены маршрутки.

«Мы ежегодно подаем статистические данные в Минтранс, у нас есть прирост населения, подаем обоснование, какое количество подвижного состава должно быть. На сегодняшний день их 14, будем обосновывать с депутатами. Хотелось бы, чтобы мы в больших просторах ездили. Сегодня перевозчики говорят, что утром едут стоя, а днем все пустое, два человека едут. Давайте днем еще проедем. Давайте проведем рабочую встречу с перевозчиком. Будем искать какие-либо решения», — сказал Олег Яцков.
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#Транспорт#Видео#Новосибирск#Маршрутка#Общественный транспорт#Глава администрации#Пассажиры#Краснообск#Алёна Рогонова#Проблема
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