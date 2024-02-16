Глава новосибирского Краснообска проехал в переполненной маршрутке в час пик — видео

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
16 февраля глава администрации Краснообска Олег Яцков решил проверить это на себе. Всё началось накануне с вопроса одной из жительниц в эфире прямой линии с главой.
«Как решается вопрос с общественным транспортом? С ростом числа и жителей проблема только усугубляется. Пусть глава администрации попробует уехать на автобусе 364 маршрута утром в 7 часов с остановки „Больница“ или „Школа“. Планируется ли замена маршруток на автобусы большей вместимости с терминалами оплаты?»
В ответ глава заявил, что «большими автобусами кататься в течение суток нецелесообразно». Но готов проехать весь маршрут хоть завтра и пригласил всех желающих составить ему компанию:
«Завтра в 7 утра никаких препятствий не вижу. Я думаю, это будет полезно и мне, и жителям. Прочувствую всю проблему».
Справка
До Новосибирска из Краснообска можно добраться также на 88-м автобусах №88 и 264. Но проблему они не решают. Жители также жалуются на нестабильный график и нехватку единиц.
Автор паблика «Сибирский наблюдатель» Валерий Котельников проехал вместе с главой Краснообска и снял путь на видео.
Посадкой руководила одна из пассажирок. Несмотря на опасения, благодаря ее чутким директивам пусть с усилием, но вошли все. Водителю даже удалось закрыть дверь.
— Заплатить за вас? У меня есть, — предложил главе депутат Сергей Дружинин.
— Я вам отдам, — пообещал Яцков.
Во время поездки внимание главы обратили на потребность в остановке на перекрестке Советского шоссе и улицы Петухова, где маршрутки нелегально высаживают пассажиров.
— Низковато, нужно на люк ориентироваться, чтобы в него попадать головой, — посетовал Яцков.
— Но с люка еще иногда капает, — предупредили его.
В конце пути глава Краснообска для наглядности предложил проехать еще раз в дневное время, чтобы понять, насколько загружены маршрутки.
«Мы ежегодно подаем статистические данные в Минтранс, у нас есть прирост населения, подаем обоснование, какое количество подвижного состава должно быть. На сегодняшний день их 14, будем обосновывать с депутатами. Хотелось бы, чтобы мы в больших просторах ездили. Сегодня перевозчики говорят, что утром едут стоя, а днем все пустое, два человека едут. Давайте днем еще проедем. Давайте проведем рабочую встречу с перевозчиком. Будем искать какие-либо решения», — сказал Олег Яцков.