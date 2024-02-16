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Новое качество питьевой воды получили 8 райцентров Новосибирской области

Новое качество питьевой воды получили 8 райцентров Новосибирской области

16 февраля 2024, 05:42
Фото: Изображение Midjourney
В Новосибирской области с начала реализации проекта «Чистая вода», который в настоящее время входит в национальный проект «Жилье и городская среда», реализуемый по поручению Президента России, в 8 райцентрах созданы масштабные объекты — системы подготовки питьевой воды.

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил о значительном увеличении количества райцентров области с централизованным питьевым водоснабжением благодаря проекту «Чистая вода».

К моменту старта федерального проекта в 2018 году только в пяти районных центрах области существовала система централизованной подготовки и транспортировки питьевой воды. За период реализации проекта с 2019 года были созданы системы подготовки питьевой воды в Сузуне, Тогучине, Карасуке, Красноозерском, а также построен новый водовод в городе Обь.

В 2023 году объекты будут введены в строй в Венгерово, Усть-Тарке и Маслянино. Всего было реализовано 8 проектов, которые включали в себя новые водозаборные скважины или водозаборы, станции с современными системами водоочистки и новые водоводы.

За 2022–2023 годы было построено 36 скважин. В настоящее время продолжается работа на объектах в Ордынском, Татарске и Коченево. Кроме того, в планах финансирование и строительство объектов в Кыштовке, Каргате, Чанах и Барабинске.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Водоснабжение#Эмилия Губарева
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