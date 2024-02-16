Новое качество питьевой воды получили 8 райцентров Новосибирской области

К моменту старта федерального проекта в 2018 году только в пяти районных центрах области существовала система централизованной подготовки и транспортировки питьевой воды. За период реализации проекта с 2019 года были созданы системы подготовки питьевой воды в Сузуне, Тогучине, Карасуке, Красноозерском, а также построен новый водовод в городе Обь.