Новое качество питьевой воды получили 8 райцентров Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил о значительном увеличении количества райцентров области с централизованным питьевым водоснабжением благодаря проекту «Чистая вода».
К моменту старта федерального проекта в 2018 году только в пяти районных центрах области существовала система централизованной подготовки и транспортировки питьевой воды. За период реализации проекта с 2019 года были созданы системы подготовки питьевой воды в Сузуне, Тогучине, Карасуке, Красноозерском, а также построен новый водовод в городе Обь.
В 2023 году объекты будут введены в строй в Венгерово, Усть-Тарке и Маслянино. Всего было реализовано 8 проектов, которые включали в себя новые водозаборные скважины или водозаборы, станции с современными системами водоочистки и новые водоводы.
За 2022–2023 годы было построено 36 скважин. В настоящее время продолжается работа на объектах в Ордынском, Татарске и Коченево. Кроме того, в планах финансирование и строительство объектов в Кыштовке, Каргате, Чанах и Барабинске.