В Новосибирске «восточное» здание на месте взорвавшейся АЗС продают за 255 млн рублей

В Новосибирске за 255 млн рублей продают здание на месте взорвавшейся АЗС

В Новосибирске продают здание в «восточном» стиле на месте взорвавшейся АЗС в Октябрьском районе. Его начали строить в 2021 году после происшествия и теперь решили выставить на продажу.