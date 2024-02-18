В Новосибирске «восточное» здание на месте взорвавшейся АЗС продают за 255 млн рублей

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Как сообщается в объявлении собственника на сайте «Авито», цена вопроса составляет 255 миллионов рублей. Изначально в здании с восточными орнаментами и фигурными окнами предполагалось открыть ресторан. Теперь его предлагают перепрофилировать в офисный центр.
Пожар на АЗС в Октябрьском районе произошел в июне 2021 года. Из-за взрыва пострадали 35 человек, 17 были госпитализированы. На Гусинобродском шоссе пришлось даже перекрыть движение транспорта.
В итоге, собственник АЗС — ООО «Сибгаз» — в лице генерального директора и инженера компании отделался условным наказанием. После этого началось интенсивное строительство на месте происшествия.
Напомним, что в Новосибирске составили топ-5 небоскребов.