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Здание построили на месте АЗС

В Новосибирске «восточное» здание на месте взорвавшейся АЗС продают за 255 млн рублей

18 февраля 2024, 06:04
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Здание построили на месте АЗС

В Новосибирске за 255 млн рублей продают здание на месте взорвавшейся АЗС

В Новосибирске продают здание в «восточном» стиле на месте взорвавшейся АЗС в Октябрьском районе. Его начали строить в 2021 году после происшествия и теперь решили выставить на продажу.

Как сообщается в объявлении собственника на сайте «Авито», цена вопроса составляет 255 миллионов рублей. Изначально в здании с восточными орнаментами и фигурными окнами предполагалось открыть ресторан. Теперь его предлагают перепрофилировать в офисный центр.

Пожар на АЗС в Октябрьском районе произошел в июне 2021 года. Из-за взрыва пострадали 35 человек, 17 были госпитализированы. На Гусинобродском шоссе пришлось даже перекрыть движение транспорта.

В итоге, собственник АЗС — ООО «Сибгаз» — в лице генерального директора и инженера компании отделался условным наказанием. После этого началось интенсивное строительство на месте происшествия.

Напомним, что в Новосибирске составили топ-5 небоскребов.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Продажа#Недвижимость#Взрыв#Александр Ляхов
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