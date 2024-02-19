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Более 3 тысяч детей не попали в школы из-за морозов в Новосибирской области

Более 3 тысяч детей не попали в школы из-за морозов в Новосибирской области

19 февраля 2024, 04:42
Фото: 1MI
Из-за мороза 19 января тысячи детей не смогли попасть в школы. Об этом сообщил заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов на оперативном совещании в правительстве.

Из-за низкой температуры в районах области частично или полностью был отменен подвоз детей. В качестве основной причины — морозы до -35-40 градусов, сохраняющиеся уже не один день.

Всего не довезли 3696 учеников из 159 школ в 294 населенных пунктах Новосибирской области. Точные районы замминистра не назвал.

Однако занятия отменены не были. Уроки перевели в дистанционный формат. Отметим, что 28 классов в 15 школах были закрыты на карантин из-за заболеваемости ОРВИ и гриппа среди детей.

Три школы и четыре детсада Новосибирской области закрыли на карантин
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#Общество#Транспорт#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Школьники#Эмилия Губарева
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