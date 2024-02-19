Более 3 тысяч детей не попали в школы из-за морозов в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Из-за низкой температуры в районах области частично или полностью был отменен подвоз детей. В качестве основной причины — морозы до -35-40 градусов, сохраняющиеся уже не один день.
Всего не довезли 3696 учеников из 159 школ в 294 населенных пунктах Новосибирской области. Точные районы замминистра не назвал.
Однако занятия отменены не были. Уроки перевели в дистанционный формат. Отметим, что 28 классов в 15 школах были закрыты на карантин из-за заболеваемости ОРВИ и гриппа среди детей.