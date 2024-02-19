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Никольская площадь появилась у Вознесенского собора в Новосибирске

Никольская площадь появилась у Вознесенского собора в Новосибирске

19 февраля 2024, 02:18
Фото: atas.info
По результатам голосования, которое проходило в течение недели с 7 по 14 февраля, было принято решение назвать территорию возле Вознесенского кафедрального собора Никольской площадью.

Предложение о таком названии было подано мэрией Новосибирска после запроса от Новосибирской епархии Русской Православной Церкви. Горожане имели возможность выразить своё одобрение или несогласие с предложенным названием. Большинство проголосовавших выбрали название Никольская площадь.

Летом 2023 года на этой площади был установлен памятник святителю Николаю Чудотворцу. Он был освящен митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом в июне, в преддверии празднования 130-летия города Новосибирска.

Осенью территория перед памятником была благоустроена: уложена тротуарная плитка, посажены множество кустарников и многолетников, а также проведен ремонт стен и лестницы. Весной 2024 года планируется продолжить благоустройство Никольской площади и прилегающего Нарымского сквера.

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#Новосибирск#Мэрия#Памятник#Голосование#Эмилия Губарева#Вознесенский собор
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