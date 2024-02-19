Никольская площадь появилась у Вознесенского собора в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Предложение о таком названии было подано мэрией Новосибирска после запроса от Новосибирской епархии Русской Православной Церкви. Горожане имели возможность выразить своё одобрение или несогласие с предложенным названием. Большинство проголосовавших выбрали название Никольская площадь.
Летом 2023 года на этой площади был установлен памятник святителю Николаю Чудотворцу. Он был освящен митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом в июне, в преддверии празднования 130-летия города Новосибирска.
Осенью территория перед памятником была благоустроена: уложена тротуарная плитка, посажены множество кустарников и многолетников, а также проведен ремонт стен и лестницы. Весной 2024 года планируется продолжить благоустройство Никольской площади и прилегающего Нарымского сквера.