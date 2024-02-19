Станцию метро «Ботаническая» построят в Новосибирске за площадью Калинина

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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Представленный проект планировки территории указывает на создание новых дорог и развязок для развития инфраструктуры в этом районе.
Кроме того, в проекте предусмотрено строительство Ельцовской магистрали вдоль реки 2-й Ельцовки и запуск новой трамвайной линии вдоль неё. Также в расчете есть продолжение линии метрополитена от площади Калинина на север.
Новая будущая станция метро, следующая за «Заельцовской», может получить название «Ботаническая». Далее идет станция «Северная», которая прежде называлась «Ботанический сад». Однако эта последняя станция не входит в данный проект планировки.