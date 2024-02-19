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Published Сегодня, 02:55

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Updated Сегодня, 02:57

Станцию метро «Ботаническая» построят в Новосибирске за площадью Калинина

Станцию метро «Ботаническая» построят в Новосибирске за площадью Калинина

19 февраля 2024, 02:55
Фото: atas.info
О возможном строительстве станции метро на Ленинской линии в районе площади Калинина заявили на официальном сайте Новосибирска.

Представленный проект планировки территории указывает на создание новых дорог и развязок для развития инфраструктуры в этом районе.

Фото: novo-sibirsk.ru

Кроме того, в проекте предусмотрено строительство Ельцовской магистрали вдоль реки 2-й Ельцовки и запуск новой трамвайной линии вдоль неё. Также в расчете есть продолжение линии метрополитена от площади Калинина на север.

Новая будущая станция метро, следующая за «Заельцовской», может получить название «Ботаническая». Далее идет станция «Северная», которая прежде называлась «Ботанический сад». Однако эта последняя станция не входит в данный проект планировки.

В Ленинском районе Новосибирска построят станцию метро «Заводская»
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#Транспорт#Новосибирск#Метро#Строительство#Эмилия Губарева#Новосибирское метро
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