Сумму женских трат на подарки коллегам на 23 Февраля назвали в Новосибирске

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Треть опрошенных жительниц Сибири предпочла бы не дарить подарки в этот день, и столько же не хотело бы отмечать праздник на работе. Тем не менее, в этом году 93% коллективов намерены поздравить своих коллег и дарить им подарки.
В большинстве компаний это делается за счет женской части коллектива. Только в 36% случаев работодатель берет на себя часть расходов, а 24% компаний полностью оплачивают подарки на 23 февраля из своего бюджета.
Если подарки покупают женщины, то они тратят обычно от 200 до 500 рублей на каждого человека. При этом 75% женского коллектива активно участвует в подготовке корпоратива, в том числе и потому, что отказ от участия не приветствуется.
В 76% случаев компании ограничиваются фуршетом. Только 12% коллективов организовывают праздник в ресторане или кафе в этот день. 8% заказывают артистов или музыкантов для развлечения. При этом расходы на напитки и еду либо полностью берут на себя женщины, либо часть расходов покрывает работодатель.