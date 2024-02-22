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Дмитрий Медведев предложил ссылать в Сибирь

Дмитрий Медведев призвал отправлять «вредителей» в ссылку в Сибирь

22 февраля 2024, 10:11
Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев предложил ссылать в Сибирь
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил применять радикальные меры в отношении тех, кто «вредит» России. В первую очередь, это касается новых регионов.

По мнению Дмитрия Медведева, подобных людей нужно отправлять в Сибирь

«Людей, которые вредят России, нужно изобличать и наказывать. Отправлять в Сибирь. В исправительно-трудовые лагеря», — заявил политик РИА «Новости».

При этом работать нужно со всеми. «Нужно убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда. И работать с каждым», — подчеркнул Медведев.

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Стоит отметить, что это не единственное неоднозначное высказывание про Сибирь. В октябре 2023 года журналистка Маргарита Симоньян в прямом эфире программы «ЧТД» на Russia Today начала рассуждать о последствиях термоядерного взрыва. По ее мнению, «на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью» подобный инцидент якобы не приведет к катастрофе, а люди смогут спокойно жить.

«Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся. Ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, то те умрут в течение десяти лет от онкологии. Не будет этого. Только выйдет из строя вся радиоэлектроника, все спутники. Вернемся с вами в год этак 93-й. Проводные телефоны. Чудесно же жили», — заявила Маргарита Симоньян.

Тогда же журналистка сообщила, что при таком сценарии ей не придется говорить детям про гаджеты. «Это будет гора с плеч», — отметила Симоньян.

Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын получил роскошный подарок от Владимира Путина.

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#Политика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Наказание
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