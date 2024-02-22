Дмитрий Медведев призвал отправлять «вредителей» в ссылку в Сибирь

Стоит отметить, что это не единственное неоднозначное высказывание про Сибирь. В октябре 2023 года журналистка Маргарита Симоньян в прямом эфире программы «ЧТД» на Russia Today начала рассуждать о последствиях термоядерного взрыва. По ее мнению, «на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью» подобный инцидент якобы не приведет к катастрофе, а люди смогут спокойно жить.