Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
По мнению Дмитрия Медведева, подобных людей нужно отправлять в Сибирь
«Людей, которые вредят России, нужно изобличать и наказывать. Отправлять в Сибирь. В исправительно-трудовые лагеря», — заявил политик РИА «Новости».
При этом работать нужно со всеми. «Нужно убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда. И работать с каждым», — подчеркнул Медведев.
Стоит отметить, что это не единственное неоднозначное высказывание про Сибирь. В октябре 2023 года журналистка Маргарита Симоньян в прямом эфире программы «ЧТД» на Russia Today начала рассуждать о последствиях термоядерного взрыва. По ее мнению, «на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью» подобный инцидент якобы не приведет к катастрофе, а люди смогут спокойно жить.
«Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся. Ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, то те умрут в течение десяти лет от онкологии. Не будет этого. Только выйдет из строя вся радиоэлектроника, все спутники. Вернемся с вами в год этак 93-й. Проводные телефоны. Чудесно же жили», — заявила Маргарита Симоньян.
Тогда же журналистка сообщила, что при таком сценарии ей не придется говорить детям про гаджеты. «Это будет гора с плеч», — отметила Симоньян.
Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын получил роскошный подарок от Владимира Путина.