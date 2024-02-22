Восстановили движение транспорта на площадях Труда и Энергетиков

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Контактные сети восстановили, напряжение тока подключено, сообщили в МКУ «ЦУГАЭТ».
«На площади Труда и площади Энергетиков движение троллейбусов восстановлено по прежним схемам, напряжение тока к контактным сетям подключено».
Из-за обрыва контактной сети автобусы и троллейбусы временно изменили свои маршруты.
Электромонтеры приступили к устранению последствий аварии в 6:00 утра. Троллейбусы отбуксировали тягачами. Помимо контактной сети, оказались повреждены контактные опоры.