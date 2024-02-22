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Восстановили движение транспорта на площадях Труда и Энергетиков

Восстановили движение транспорта на площадях Труда и Энергетиков

22 февраля 2024, 08:55
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Вечером 22 февраля в Новосибирске восстановили движение троллейбусов на двух площадях после аварии. С 6:00 движение было приостановлено из-за обрыва контактной сети самосвалом.

Контактные сети восстановили, напряжение тока подключено, сообщили в МКУ «ЦУГАЭТ».

«На площади Труда и площади Энергетиков движение троллейбусов восстановлено по прежним схемам, напряжение тока к контактным сетям подключено».
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Из-за обрыва контактной сети автобусы и троллейбусы временно изменили свои маршруты.

Электромонтеры приступили к устранению последствий аварии в 6:00 утра. Троллейбусы отбуксировали тягачами. Помимо контактной сети, оказались повреждены контактные опоры.

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#Транспорт#Новосибирск#Автобус#Троллейбусы#Общественный транспорт#Площадь Труда#Площадь Энергетиков#Алёна Рогонова
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