Land Rover загорелся после тройного ДТП с самосвалом в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Инцидент случился днем 23 февраля на улице Большевистской. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По информации регионального ГУ МЧС, пожарные потушили возгорание под капотом Land Rover всего за 8 минут.
На месте аварии также присутствовали бригада скорой помощи и сотрудники ДПС. Подробности происшествия выясняются. Если посмотреть на кадры, видно, что Land Rover столкнулся с кузовом самосвала. Информации о пострадавших не поступало.