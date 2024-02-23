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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

О пострадавших не сообщается

Land Rover загорелся после тройного ДТП с самосвалом в Новосибирске

23 февраля 2024, 13:23
Фото: АСТ-54
О пострадавших не сообщается
В Новосибирске произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего один из них — Land Rover, загорелся.

Инцидент случился днем 23 февраля на улице Большевистской. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации регионального ГУ МЧС, пожарные потушили возгорание под капотом Land Rover всего за 8 минут.

На месте аварии также присутствовали бригада скорой помощи и сотрудники ДПС. Подробности происшествия выясняются. Если посмотреть на кадры, видно, что Land Rover столкнулся с кузовом самосвала. Информации о пострадавших не поступало.

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