Стало известно, когда начнется прием заявлений на зачисление в 1 класс в Новосибирске

Правила приема в первый класс предоставляют приоритетное право на зачисление детям, проживающим на территории, принадлежащей к школе, пишет МК в Новосибирске. Заявления будут приниматься с 1 апреля до 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начнется 6 июля и продолжится до заполнения доступных мест, но не позднее 5 сентября.