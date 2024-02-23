Стало известно, когда начнется прием заявлений на зачисление в 1 класс в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Родители смогут подавать заявления на зачисление ребенка в школу лично или отправлять их по почте с уведомлением о вручении, а также через Госуслуги. Об этом сообщили в департаменте образования мэрии. Принимать заявления начнут с 1 апреля.
Для удобства жителей, школы будут опубликовывать график приема документов на своих сайтах и информационных стендах.
Правила приема в первый класс предоставляют приоритетное право на зачисление детям, проживающим на территории, принадлежащей к школе, пишет МК в Новосибирске. Заявления будут приниматься с 1 апреля до 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начнется 6 июля и продолжится до заполнения доступных мест, но не позднее 5 сентября.