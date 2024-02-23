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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Когда детей нужно записывать в школы

Стало известно, когда начнется прием заявлений на зачисление в 1 класс в Новосибирске

23 февраля 2024, 09:45
Фото: atas.info
Когда детей нужно записывать в школы

В Новосибирске прием заявлений на зачисление в 1 класс начнется в апреле 2024

В Новосибирске с апреля начнут приниматься заявления на зачисление детей в первые классы.

Родители смогут подавать заявления на зачисление ребенка в школу лично или отправлять их по почте с уведомлением о вручении, а также через Госуслуги. Об этом сообщили в департаменте образования мэрии. Принимать заявления начнут с 1 апреля.

Для удобства жителей, школы будут опубликовывать график приема документов на своих сайтах и информационных стендах.

Правила приема в первый класс предоставляют приоритетное право на зачисление детям, проживающим на территории, принадлежащей к школе, пишет МК в Новосибирске. Заявления будут приниматься с 1 апреля до 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начнется 6 июля и продолжится до заполнения доступных мест, но не позднее 5 сентября.

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