В список экстремистов включили новосибирца, писавшего комментарии о мигрантах

Он комментировал записи в соцсетях с негативной оценкой. В нескольких записях он негативно высказался о мигрантах. Произошло это еще три года назад. Из-за этого, мужчину включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, пишет Сиб.фм.