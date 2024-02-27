В список экстремистов включили новосибирца, писавшего комментарии о мигрантах

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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Updated Сегодня, 06:39
Он комментировал записи в соцсетях с негативной оценкой. В нескольких записях он негативно высказался о мигрантах. Произошло это еще три года назад. Из-за этого, мужчину включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, пишет Сиб.фм.
У тогучинца есть более пятнадцати аккаунтов в социальных сетях. Сейчас там нет ничего запрещенного, что могло бы привлечь различные ведомства.
Судя по фото на его странице, новосибирец работал охранником и на флоте. В настоящее время против него возбуждены дела по факту рубки леса и попытке сбыта древесины.
Напомним, что ранее в Новосибирске кандидата в депутаты горсовета от оппозиции сочли экстремистом. Претензии возникли ко второму кандидату в горсовет от «Коалиции 2020» и известному активисту Михаилу Рязанцеву.