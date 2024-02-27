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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Мужчину внесли в список экстремистов

В список экстремистов включили новосибирца, писавшего комментарии о мигрантах

27 февраля 2024, 06:23
Фото: соцсети/1MI
Мужчину внесли в список экстремистов
Житель Тогучина по имени Артем А. попал в список террористов и экстремистов из-за гневных высказываний о мигрантах.

Он комментировал записи в соцсетях с негативной оценкой. В нескольких записях он негативно высказался о мигрантах. Произошло это еще три года назад. Из-за этого, мужчину включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, пишет Сиб.фм.

У тогучинца есть более пятнадцати аккаунтов в социальных сетях. Сейчас там нет ничего запрещенного, что могло бы привлечь различные ведомства.

Судя по фото на его странице, новосибирец работал охранником и на флоте. В настоящее время против него возбуждены дела по факту рубки леса и попытке сбыта древесины.

Напомним, что ранее в Новосибирске кандидата в депутаты горсовета от оппозиции сочли экстремистом. Претензии возникли ко второму кандидату в горсовет от «Коалиции 2020» и известному активисту Михаилу Рязанцеву.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Мигранты#Соцсети#Эмилия Губарева#Тогучин#Прокурор#Террористы
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