Верба в 2024 году распустилась аномально рано — за два месяца до Вербного воскресенья

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В феврале в Советском районе Новосибирске распустилась верба. Кадры аномалии опубликовал телеграм-канал «У нас на Шлюзе».
«Аномальное явление. Не припоминаем такого факта, чтобы зимой, в феврале, распускалась верба. А у нас на Шлюзе это произошло», — сказано в сообщении.
Уточняется, что видео снято на тропе Прилепского, на пути к улице Вахтангова.
Справка
Официальное название вербы — ива остролистая. Как правило, серо-белые пушистые почки появляются ранней весной, в конце марта — начале апреля.
Вербное воскресенье празднуют за неделю до Пасхи. В 2024 году православное вербное воскресенье выпало на 28 апреля. Это шестое воскресенье Великого поста.