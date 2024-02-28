atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Видео снято на тропе Прилепского, на пути к улице Вахтангова

Верба в 2024 году распустилась аномально рано — за два месяца до Вербного воскресенья

28 февраля 2024, 08:29
Фото: телеграм-канал «У нас на Шлюзе»
Видео снято на тропе Прилепского, на пути к улице Вахтангова

Верба аномально рано распустилась в Новосибирске

Обычно серо-белые пушистые почки на иве остролистной (официальное название дерева-кустарника) появляются ранней весной, в конце марта — начале апреля.

В феврале в Советском районе Новосибирске распустилась верба. Кадры аномалии опубликовал телеграм-канал «У нас на Шлюзе».

«Аномальное явление. Не припоминаем такого факта, чтобы зимой, в феврале, распускалась верба. А у нас на Шлюзе это произошло», — сказано в сообщении.

Уточняется, что видео снято на тропе Прилепского, на пути к улице Вахтангова.

Видео: телеграм-канал «У нас на Шлюзе»

Справка

Официальное название вербы — ива остролистая. Как правило, серо-белые пушистые почки появляются ранней весной, в конце марта — начале апреля.

Вербное воскресенье празднуют за неделю до Пасхи. В 2024 году православное вербное воскресенье выпало на 28 апреля. Это шестое воскресенье Великого поста.

Читайте также:
Агроном рассказала новосибирским огородникам, что можно сеять в февралеПод Новосибирском на огород забежала косуляФиолетовые грибы с запахом фруктов нашел на огороде житель Новосибирска
#Общество#Видео#Новосибирск#Природа#Весна#Верба#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В Минобре призвали не обсуждать скандал с «интимными» фото новосибирской учительницы
Сегодня, 05:38
Ящик со 100 000 рублей спрячут в Новосибирске — на его поиски горожанам дают 2 часа
Сегодня, 04:54
Мороз до -30 предрекают синоптики — что еще ждет россиян в марте 2024
Сегодня, 01:56
Как новосибирцы будут отмечать Масленицу — рассказали в мэрии
Вчера, 14:12
Физику и математику все чаще выбирают для сдачи ЕГЭ
Сегодня, 05:17
Школьные каникулы перенесут из-за выборов президента — каких регионов коснется
Вчера, 14:00