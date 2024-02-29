Новосибирцев предупредили о снегопаде в ближайшие дни

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В ближайшие дни в Новосибирске будет идти снег. 29 февраля местами пройдет небольшой снег, днем -3…-5 градусов. Как следует из прогноза ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ночь на 1 марта будет около -6…-8 градусов, днем -2…-4 градуса. Ветер юго-западный, 2-7 метра в секунду. Ночью пойдет снег, который днем перейдет в мокрый снег.
В ночь на 2 марта в Новосибирске термометры покажут -8…-10 градусов, днем — -3…-5. Северный ветер ночью усилится до 3-8 м/с, днем — до 5-10 м/с. Ночью местами пройдет умеренный снег.
Ранее начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова рассказала Atas.info, что в последние пару дней февраля в регионе будет идти небольшой снег, который сохранится и в первый день весны. В последующие дни прогнозируют без осадков.