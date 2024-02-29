Новосибирцев предупредили о снегопаде в ближайшие дни

В ближайшие дни в Новосибирске будет идти снег. 29 февраля местами пройдет небольшой снег, днем -3…-5 градусов. Как следует из прогноза ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ночь на 1 марта будет около -6…-8 градусов, днем -2…-4 градуса. Ветер юго-западный, 2-7 метра в секунду. Ночью пойдет снег, который днем перейдет в мокрый снег.