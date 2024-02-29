Отмена концерта Zivert: вернут ли деньги за билеты

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Организатором концерта Zivert в Новосибирске выступило концертное агентство Milk Concert Agency. Оно действует в разных городах России, в Новосибирске его интересы представляет индивидуальный предприниматель Яна Шитова. Организатор пояснила Atas.info, что возвраты идут с первого дня.
«Возвраты пошли с первого дня, как появилась информация о переносе концерта. Но выплаты не могут произойти одномоментно, для этого требуется некоторое время. Билеты приобрели несколько тысяч человек. Нужно понимать, что те, кому уже вернули деньги, не пишут об этом. Паникуют те, кто еще ожидает возврата», — говорит Яна Шитова.
Организатор уточнила, что процесс возврата денег идет согласно регламенту. Сроки возврата деньги за билеты нужно уточнять по месту их приобретения.
Справка
Milk Concert Agency — крупное агентство, сотрудничает с известными артистами. Организует выступления в России, Казахстане. Компания объявила о выходе на рынок ОАЭ.
Ранее Юлия Зиверт (настоящее имя исполнительницы) заявила, что по наставлению врача отменила все запланированные концерты «с полным возвратом билетов». Исключение 33-летняя артистка сделала только для шоу «Голос», где сейчас выступает наставницей.