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Published Сегодня, 05:29

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Организаторы концерта Zivert сообщили, когда вернут новосибирцам деньги за билет

Отмена концерта Zivert: вернут ли деньги за билеты

29 февраля 2024, 05:29
Фото: vk.com / j.zivert

Организаторы концерта Zivert сообщили, когда вернут новосибирцам деньги за билет

Концерт должен был пройти в Новосибирске 24 февраля в «Локомотив-Арене», но за два дня певица объявила об отмене тура. Организаторы заявили, что для них решение певицы стало полной неожиданностью. Новосибирцы жалуются, что им до сих пор не вернули деньги за билеты.

Организатором концерта Zivert в Новосибирске выступило концертное агентство Milk Concert Agency. Оно действует в разных городах России, в Новосибирске его интересы представляет индивидуальный предприниматель Яна Шитова. Организатор пояснила Atas.info, что возвраты идут с первого дня.

«Возвраты пошли с первого дня, как появилась информация о переносе концерта. Но выплаты не могут произойти одномоментно, для этого требуется некоторое время. Билеты приобрели несколько тысяч человек. Нужно понимать, что те, кому уже вернули деньги, не пишут об этом. Паникуют те, кто еще ожидает возврата», — говорит Яна Шитова.

Организатор уточнила, что процесс возврата денег идет согласно регламенту. Сроки возврата деньги за билеты нужно уточнять по месту их приобретения.

Справка

Milk Concert Agency — крупное агентство, сотрудничает с известными артистами. Организует выступления в России, Казахстане. Компания объявила о выходе на рынок ОАЭ.

Ранее Юлия Зиверт (настоящее имя исполнительницы) заявила, что по наставлению врача отменила все запланированные концерты «с полным возвратом билетов». Исключение 33-летняя артистка сделала только для шоу «Голос», где сейчас выступает наставницей.

Zivert отменила все концерты — ближайший был намечен на 24 февраля в Новосибирске
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#Культура#Эксклюзив#Новосибирск#Билеты#Концерт#Локомотив — Арена#Отмена концерта#Алёна Рогонова
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