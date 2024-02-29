Отмена концерта Zivert: вернут ли деньги за билеты

Организаторы концерта Zivert сообщили, когда вернут новосибирцам деньги за билет

Концерт должен был пройти в Новосибирске 24 февраля в «Локомотив-Арене», но за два дня певица объявила об отмене тура. Организаторы заявили, что для них решение певицы стало полной неожиданностью. Новосибирцы жалуются, что им до сих пор не вернули деньги за билеты.