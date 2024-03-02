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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Займы стали брать меньше

Займы стали брать меньше в Новосибирске — с чем связано

2 марта 2024, 06:47
Фото: 1MI
Займы стали брать меньше

Займы стали брать меньше новосибирцы

В Новосибирской области наблюдается снижение числа займов на короткий срок. Причем разница — в два раза.

Согласно исследованию Moneyman, доля таких займов составила 7,3% в 2023 году, в то время как в 2022 году эта цифра была на уровне 14,4%, а в 2021 году — 14,8%.

Эту тенденцию объясняют регулированием микрофинансовых организаций в 2023 году и снижением предельной процентной ставки с 1% до 0,8% в день с 1 июля. Более медленное начисление процентов и, соответственно, замедление роста задолженности привели к увеличению сроков погашения займов со стороны заёмщиков.

Чтобы соответствовать новым требованиям, кредиторы вынуждены были сократить лимиты по займам, увеличить сроки погашения или отказать клиентам в предоставлении займов в зависимости от их уровня долговой нагрузки. Об этом сообщил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, пишет РБК Новосибирск.

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#Новосибирск#Деньги#Кредит#Эмилия Губарева#Займ
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