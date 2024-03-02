Займы стали брать меньше в Новосибирске — с чем связано

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Согласно исследованию Moneyman, доля таких займов составила 7,3% в 2023 году, в то время как в 2022 году эта цифра была на уровне 14,4%, а в 2021 году — 14,8%.
Эту тенденцию объясняют регулированием микрофинансовых организаций в 2023 году и снижением предельной процентной ставки с 1% до 0,8% в день с 1 июля. Более медленное начисление процентов и, соответственно, замедление роста задолженности привели к увеличению сроков погашения займов со стороны заёмщиков.
Чтобы соответствовать новым требованиям, кредиторы вынуждены были сократить лимиты по займам, увеличить сроки погашения или отказать клиентам в предоставлении займов в зависимости от их уровня долговой нагрузки. Об этом сообщил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, пишет РБК Новосибирск.