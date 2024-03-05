Вой сирен 6 марта 2024 — во сколько начало и что нужно делать

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
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Проверка систем оповещения запланирована на 6 марта в 10.40. В 10.41 состоится замещение эфира телевидения.
Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение. Новосибирцев будут информировать следующими сигналами: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!».
Такие мероприятия позволяют проверить работоспособность систем оповещения. Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.