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Сирены завоют утром

Вой сирен 6 марта 2024 — во сколько начало и что нужно делать

5 марта 2024, 01:27
Фото: ГУ МЧС
Сирены завоют утром

Сирены завоют в Новосибирской области 6 марта

По всей Новосибирской области 6 марта раздастся вой сирен. В ГУ МЧС рассказали, что необходимо делать.

Проверка систем оповещения запланирована на 6 марта в 10.40. В 10.41 состоится замещение эфира телевидения.

Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение. Новосибирцев будут информировать следующими сигналами: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!».

Такие мероприятия позволяют проверить работоспособность систем оповещения. Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Сирены завоют в Новосибирской области 6 марта — что нужно делать
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#Общество#Город#Новосибирск#МЧС#Эмилия Губарева
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