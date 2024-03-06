В лицее за учителями и школьниками вели скрытое видеонаблюдение

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:53
В лицее №7 в Бердске Новосибирской области на протяжении минимум трех месяцев вели скрытое видеонаблюдение. Камеры обнаружили в 14 кабинетах и учительской, видео архивировались, доступ к накопителю был только изнутри здания. Информацию об этом подтвердили в прокуратуре, пишет НГС. Места, где шло видеонаблюдение, не были обозначены знаками. Сотрудники не знали, что их снимают, и не давали своего письменного согласия.
По результатам проверки прокуратура обязала главу Бердска Романа Бурдина устранить нарушения.
В феврале издание сообщало, что ранее учебное заведение входило в топ-100 России, но утратило позиции с приходом нового директора Сергея Пилипушки. За пару лет из лицея уволились порядка 20 сотрудников. Оставшиеся написали жалобы на выплаты, также сообщили о скрытом видеонаблюдении. Видеокамеры нашли даже в школьных туалетах. После этого директор ушел на больничный и не комментирует ситуацию.