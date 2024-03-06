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На протяжении трех месяцев учителей и школьников скрыто снимали. Камеры нашли даже в туалетах

В лицее за учителями и школьниками вели скрытое видеонаблюдение

6 марта 2024, 06:48
Фото: Евгения Сафина / 1MI
На протяжении трех месяцев учителей и школьников скрыто снимали. Камеры нашли даже в туалетах

Прокуратура подтвердила слежку за учителями и учениками новосибирского лицея

В новосибирском лицее разгорелся скандал. На протяжении минимум трех месяцев сотрудники и ученики были объектами скрытой съемки. Камеры нашли даже в туалетах.

В лицее №7 в Бердске Новосибирской области на протяжении минимум трех месяцев вели скрытое видеонаблюдение. Камеры обнаружили в 14 кабинетах и учительской, видео архивировались, доступ к накопителю был только изнутри здания. Информацию об этом подтвердили в прокуратуре, пишет НГС. Места, где шло видеонаблюдение, не были обозначены знаками. Сотрудники не знали, что их снимают, и не давали своего письменного согласия.

По результатам проверки прокуратура обязала главу Бердска Романа Бурдина устранить нарушения.

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В феврале издание сообщало, что ранее учебное заведение входило в топ-100 России, но утратило позиции с приходом нового директора Сергея Пилипушки. За пару лет из лицея уволились порядка 20 сотрудников. Оставшиеся написали жалобы на выплаты, также сообщили о скрытом видеонаблюдении. Видеокамеры нашли даже в школьных туалетах. После этого директор ушел на больничный и не комментирует ситуацию.

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#Образование#Новосибирск#Дети#Школа#Прокуратура#Проверка#Видеонаблюдение#Алёна Рогонова
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