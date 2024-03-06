В лицее за учителями и школьниками вели скрытое видеонаблюдение

В лицее №7 в Бердске Новосибирской области на протяжении минимум трех месяцев вели скрытое видеонаблюдение. Камеры обнаружили в 14 кабинетах и учительской, видео архивировались, доступ к накопителю был только изнутри здания. Информацию об этом подтвердили в прокуратуре, пишет НГС. Места, где шло видеонаблюдение, не были обозначены знаками. Сотрудники не знали, что их снимают, и не давали своего письменного согласия.