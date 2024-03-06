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На старинной иконе проявился лик святого

В новосибирском селе на старинной иконе проявился лик Георгия Победоносца

6 марта 2024, 07:34
Фото: Сибкрай. ru
На старинной иконе проявился лик святого

В селе под Новосибирском на старинной иконе проявился лик святого

В селе Довольное Доволенского района на старинной иконе Георгия Победоносца проявился лик святого великомученика. В церкви считают это Божественным чудом, а специалисты указывают на естественные факторы.

Икона второй половины XIX века появилась в храме пятнадцать лет в качестве дара от жителей соседнего села Баклуши. Изначально она представляла собой черную доску без четкого изображения. Специалисты предполагают, что она могла быть привезена в Новосибирскую область украинскими переселенцами. Теперь, спустя продолжительное время, на иконе виден лик святого великомученика.

«Буквально два дня назад достали икону — изображение хорошо видно. Святой великомученик Георгий Победоносец — покровитель наших воинов, это укрепляет надежду свыше», — рассказал настоятель храма Андрей Гусев Сибкрай. ru.
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Однако реставраторы не видят здесь ничего иррационального. По их мнению, это связано с изменением местонахождения иконы, что повлияло на температуру и уровень влажности. Благодаря этому краски и стали видны четче.

Напомним, что треш-блогер Богдан Киселев после домашнего ареста пошел в церковь.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Православие#Религия
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