В новосибирском селе на старинной иконе проявился лик Георгия Победоносца

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Икона второй половины XIX века появилась в храме пятнадцать лет в качестве дара от жителей соседнего села Баклуши. Изначально она представляла собой черную доску без четкого изображения. Специалисты предполагают, что она могла быть привезена в Новосибирскую область украинскими переселенцами. Теперь, спустя продолжительное время, на иконе виден лик святого великомученика.
«Буквально два дня назад достали икону — изображение хорошо видно. Святой великомученик Георгий Победоносец — покровитель наших воинов, это укрепляет надежду свыше», — рассказал настоятель храма Андрей Гусев Сибкрай. ru.
Однако реставраторы не видят здесь ничего иррационального. По их мнению, это связано с изменением местонахождения иконы, что повлияло на температуру и уровень влажности. Благодаря этому краски и стали видны четче.
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