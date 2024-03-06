В новосибирском селе на старинной иконе проявился лик Георгия Победоносца

Икона второй половины XIX века появилась в храме пятнадцать лет в качестве дара от жителей соседнего села Баклуши. Изначально она представляла собой черную доску без четкого изображения. Специалисты предполагают, что она могла быть привезена в Новосибирскую область украинскими переселенцами. Теперь, спустя продолжительное время, на иконе виден лик святого великомученика.