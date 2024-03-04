Масленица 2024: когда начинается самый вкусный праздник

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:18
По традиции, провожали зиму всегда в разное время: иногда в феврале, а иногда и в марте. Праздник на Руси часто выпадал на 24 февраля — день почитания бога скотоводства и земледелия Велеса. Другие источники свидетельствуют о том, что Масленицу встречали в дни весеннего равноденствия 21 и 22 марта — тогда же праздновали начало года по древнеславянскому календарю.
Торжества длились две недели, но сейчас продолжительность сократилась уже до одной. А вот дата меняется из-за прихода христианства на русскую землю и с Великим постом. При этом праздник настолько полюбился многим, что Церковь его приняла и адаптировала под новый календарь. Теперь масленица предшествует пост. В 2024 году народный праздник приходится на 11 марта, а завершится он 17 марта.
Наши предки придерживались некоторых традиций и обрядов, которые были характерны для каждого дня. Неделя Масленицы шла с понедельника по воскресенье.
В понедельник начинали день с приготовления блинов. Также в это время выбирали место для установки чучела и делились блинами с нуждающимися. День назвали «Встречи».
Вторник — был днем «Заигрышей». Его посвящали зимним забавам: народным гуляниям и катанию с горок на санках. Иногда, молодые пары в этот день устраивали смотрины, чтобы после Великого поста, Пасхи, пожениться.
Среду называли «Лакомка». Хозяева приглашали гостей, угощали их пряниками, пирогами, блинами. В этот день зять приходил на блины к теще.
В четверг, или «Разгуляй», проводились масленичные веселья с хороводами и другими развлечениями.
Пятница называлась «Тещин вечер». В этот день зятья кормили своих тещ блинами, которые были приготовлены собственными руками.
Суббота называлась «Золовкиными посиделками». Невеста или жена звала на ужин родственников супруга. На застолье гадали на будущих женихов или количество детей.
Прощеное воскресенье — в этот день все ходили в баню и просили друг у друга прощения. А вечером сжигали символ зимы — чучело.
Масленицу в разных регионах отмечают по единым традициям — многие катаются с горок, состязаются, проводят ярмарки и сжигают чучело. Каждый город добавляет в празднование свою изюминку и предлагает разные развлечения. Например, в Новосибирске мероприятия организуют в каждом парке. Не обойдется и без сожжения чучела. Однако пока всю программу власти держат в секрете.
Не принято делать дела по дому, есть мясо, ругаться с близкими и не только. Праздник направлен на благополучную атмосферу. За эти дни все наслаждаются встречами с близкими, веселым времяпровождением и подготовкой к Великому посту.
Сжигание чучела символизирует похороны зимы — холода и скорого прихода весны. Традиция восходит еще с языческих времен. Массовое сжигание чучела зимы на костре символизировало ежегодное обновление, а сам процесс сопровождался весельем, песнями и танцами. Примечательно, что от силы костра зависело, когда придет весна, а пепел развеивали по полям для хорошего будущего урожая.
Предвестником разных событий была погода. Считалось важным распознать эти знаки. Они передавались из поколения в поколение. Например, среди примет, были следующие значения:
Но не обязательно все приметы связаны с погодой. Так, если девушка в Масленицу не выходит из дома, то жених к ней не может найти дорогу. Если молодые люди знакомятся в праздник, то это к свадьбе, а ссора в дни Масленицы — к расставанию.