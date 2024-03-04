Масленица 2024: когда начинается самый вкусный праздник

По традиции, провожали зиму всегда в разное время: иногда в феврале, а иногда и в марте. Праздник на Руси часто выпадал на 24 февраля — день почитания бога скотоводства и земледелия Велеса. Другие источники свидетельствуют о том, что Масленицу встречали в дни весеннего равноденствия 21 и 22 марта — тогда же праздновали начало года по древнеславянскому календарю.