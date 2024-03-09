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Женщины брали кредиты чаще мужчин

Сибирячки берут кредиты на 7% больше, чем мужчины

9 марта 2024, 10:58
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Женщины брали кредиты чаще мужчин

В НСО обьем кредитов, взятых женшинами, превысил «мужские»

В Новосибирской области подвели итоги выдачи кредитов в январе. Представительницы прекрасного пола оформляли займы чаще мужчин.

Общий лимит кредитов в январе составил 10,1 миллиарда рублей у женщин и 11,2 миллиарда у мужчин. По данным Объединенного кредитного бюро, средний чек у женщин — 198,1 тысячи рублей, у мужчин — 235,5 тысяч. Срок возврата — 41 месяц.

Однако по итогам января сибирячки взяли 51,4 тысячи всех видов кредитов, что на 7,4% больше «мужских» займов. По итогам 2023 года женщины «набрали» 782,2 тысячи кредитов на 252,4 миллиарда, мужчины — 653,8 тысячи на 249,8 миллиарда рублей.

Напомним, что мужчинам дали лайфхак, как не разориться на 8 марта.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Статистика#Кредиты#Александр Ляхов
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