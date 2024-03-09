Сибирячки берут кредиты на 7% больше, чем мужчины

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Общий лимит кредитов в январе составил 10,1 миллиарда рублей у женщин и 11,2 миллиарда у мужчин. По данным Объединенного кредитного бюро, средний чек у женщин — 198,1 тысячи рублей, у мужчин — 235,5 тысяч. Срок возврата — 41 месяц.
Однако по итогам января сибирячки взяли 51,4 тысячи всех видов кредитов, что на 7,4% больше «мужских» займов. По итогам 2023 года женщины «набрали» 782,2 тысячи кредитов на 252,4 миллиарда, мужчины — 653,8 тысячи на 249,8 миллиарда рублей.
Напомним, что мужчинам дали лайфхак, как не разориться на 8 марта.