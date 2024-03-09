Сибирячки берут кредиты на 7% больше, чем мужчины

Однако по итогам января сибирячки взяли 51,4 тысячи всех видов кредитов, что на 7,4% больше «мужских» займов. По итогам 2023 года женщины «набрали» 782,2 тысячи кредитов на 252,4 миллиарда, мужчины — 653,8 тысячи на 249,8 миллиарда рублей.