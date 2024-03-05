Какая будет ставка по «Семейной ипотеке» — рассказали эксперты

В связи с большой популярностью семейной ипотеки выдача займов может стать более избирательной. Глава государства, в частности, заявил, что особое внимание стоит уделить семьям с детьми до 6 лет включительно. Поэтому после 1 июля для части россиян ипотека существенно повысится.