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Механизм выдачи семейной ипотеки может измениться

Какая будет ставка по «Семейной ипотеке» — рассказали эксперты

5 марта 2024, 09:51
Фото: Изображение Midjourney
Механизм выдачи семейной ипотеки может измениться

Эксперты рассказали россиянам про изменения в семейной ипотеке

29 февраля президент Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию заявил о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года. Эксперты уже утверждают, что ставка по кредиту может измениться.

В связи с большой популярностью семейной ипотеки выдача займов может стать более избирательной. Глава государства, в частности, заявил, что особое внимание стоит уделить семьям с детьми до 6 лет включительно. Поэтому после 1 июля для части россиян ипотека существенно повысится.

«Льготная ставка для семей с детьми — 6%. Значит, для остальных заемщиков она повысится до 15%. И правительству придется увеличить расходы на субсидирование льготных процентов», — заявил исполнительный директор финансового маркетплейса Выберу. Ру изданию Newia.ru.

Вполне возможно, что власти введут ценз по доходам участников или изменят требования к количеству детей. Вдобавок ставку могут сделать дифференцированной по возрасту детей.

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Особый упор может быть сделан и на семьи с числом детей больше трех. Это простимулирует рождаемость и улучшит демографическую политику. Таким семьям, вероятно, даже уменьшат процентную ставку.

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