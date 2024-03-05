Какая будет ставка по «Семейной ипотеке» — рассказали эксперты

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В связи с большой популярностью семейной ипотеки выдача займов может стать более избирательной. Глава государства, в частности, заявил, что особое внимание стоит уделить семьям с детьми до 6 лет включительно. Поэтому после 1 июля для части россиян ипотека существенно повысится.
«Льготная ставка для семей с детьми — 6%. Значит, для остальных заемщиков она повысится до 15%. И правительству придется увеличить расходы на субсидирование льготных процентов», — заявил исполнительный директор финансового маркетплейса Выберу. Ру изданию Newia.ru.
Вполне возможно, что власти введут ценз по доходам участников или изменят требования к количеству детей. Вдобавок ставку могут сделать дифференцированной по возрасту детей.
Особый упор может быть сделан и на семьи с числом детей больше трех. Это простимулирует рождаемость и улучшит демографическую политику. Таким семьям, вероятно, даже уменьшат процентную ставку.
Напомним, что в России продлят программу материнского капитала до 2030 года.