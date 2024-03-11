Заигрыши, Лакомка и Разгуляй — что такое русская Масленичная неделя

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Один из самых веселых праздников как на Руси, так и в современности, считается Масленица. Она празднуется в воскресенье перед Великим постом, однако вся неделя считается праздником. Масленичная неделя началась в понедельник, 11 марта и продлится до воскресенья, 17 марта. Великий пост начнут соблюдать все верующие с 18-го числа.
Масленичную неделю негласно делят на два этапа: с понедельника по среду Масленицу называют Узкой, а с четверга по воскресенье — Широкой. Каждый день Сырной седмицы (так еще называют Масленицу) имеет свой смысл. Есть определенные традиции, которые соблюдали наши предки. До современного мира дошла лишь часть ритуалов.
Наши предки отправляли жен своих сыновей в гости к родителям, а вечером сами навещали свою родню. Важно было не обидеть сватов и накормить их как следует. За пару дней до Масленицы народ создавал на улицах различные аттракционы — горки, качели, снежные крепости. Все спешили закончить с этим быстрее, чтобы во время самого праздника уже развлекаться. Также в это время выбирали место для установки чучела. Одним из главных обычаев праздника — это испечь первый блин и отдать его нуждающимся, дабы помянуть души усопших родных.
В этот день было принято проводить смотрины. Молодые люди присматривались друг к другу, а родственники пытались их сблизить. Если молодежи все понравилось, то после Великого поста они уже могли сыграть свадьбу. Также многие звали во вторник в гости родственников и друзей и угощали их различными лакомствами. День посвящали зимним забавам: народным гуляниям и катанию с горок на санках.
В третий день Масленичной недели зять приходит к теще на блины. Также он брал с собой родственников. Считалось, чем добрее в такой день теща к зятю, тем нежнее будут отношения у ее дочери с новой семьей.
С этого дня начиналась Широкая Масленица. Домашние работы уже не вели, так как заниматься хозяйством считалось дурной приметой. Народ шел веселиться на площадь. Люди водили хороводы, проводили кулачные бои, катались на лошадях, играли в снежки, разводили костры и прыгали через огонь, пели песни, танцевали и ели блины. Считалось, что в этот день оставаться дома нельзя — это была дурная примета.
Тещи приходили в дом к зятю. Для матери блины пекла дочка или сам зять. Теща приводила с собой подруг, чтобы те могли позавидовать, за какого мужа она отдала свою чудесную дочь.
Невестки уделяли свое время золовкам — сестрам и родственницам мужа. Девушки общались, ели, сплетничали. Доброй приметой считалось дарение в этот день небольших подарков.
Пожалуй, это самый важный день всей Сырной седмицы. В Прощеное воскресенье верующие просили у близких прощение, а в ответ слышали «Бог простит, и я прощаю». В этот день было принято поминать усопших и посещать кладбища. К тому же, это последний день, когда в пищу можно добавлять продукты животного происхождения, так как со следующего дня начинался Великий пост. Остатки еды раздавали нуждающимся.
Днем народ ходил в баню, а вечером собирался на главной площади, чтобы сжечь чучело Масленицы. Считалось, что пепел после сожжения нужно было рассеять по полям, чтобы урожай был хороший.
Заниматься хозяйством по дому можно только три дня, а с четверга по воскресенье физический труд не использовали.
Быть одиноким в день Масленицы и все время сидеть дома. Считается, что в это время нужно гулять и веселиться, а затворников наши предки не любили.
Нельзя отказывать гостям, следует встречать их в чистом доме, накрыв роскошный стол. И вы можете смело к кому-то придти в гости, ведь это традиция — ходить по гостям во время Масленичной недели.
Не переедайте. Чревоугодие в христианстве считается грехом. Если вы планируете поститься, то на Сырной седмице уже стоит избегать мясных продуктов. Заменить их можно молоком, творогом, сырами, орехами и сухофруктами.