Заигрыши, Лакомка и Разгуляй — что такое русская Масленичная неделя

Наши предки отправляли жен своих сыновей в гости к родителям, а вечером сами навещали свою родню. Важно было не обидеть сватов и накормить их как следует. За пару дней до Масленицы народ создавал на улицах различные аттракционы — горки, качели, снежные крепости. Все спешили закончить с этим быстрее, чтобы во время самого праздника уже развлекаться. Также в это время выбирали место для установки чучела. Одним из главных обычаев праздника — это испечь первый блин и отдать его нуждающимся, дабы помянуть души усопших родных.