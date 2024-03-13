Склад с алкоголем загорелся под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 05:12
Утром 13 марта в поселке Мочище Новосибирской загорелось одноэтажное кирпичное здание, в котором хранят спиртосодержащую продукцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В процессе горения обрушилась кровля, огонь захватил одну тысячу кв. метров.
Сотрудники МЧС вынесли из здания пять газовых баллонов. Силами 41 спасателя и 12 единиц техники открытое горение ликвидировано.
Вечером 12 марта в Железнодорожном районе на улице Советской загорелось административное здание. Для тушения пришлось перекрывать улицу Нарымскую. По указанному адресу находятся салон красоты Lucky и премиальный фитнес-клуб Re-flex.