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Published Сегодня, 04:41

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Updated Сегодня, 05:12

Склад с алкоголем загорелся под Новосибирском

Склад с алкоголем загорелся под Новосибирском

13 марта 2024, 04:41
Фото: пресс-служба МЧС РФ
В процессе горения обрушилась кровля, огонь захватил одну тысячу квадратных метров.

Утром 13 марта в поселке Мочище Новосибирской загорелось одноэтажное кирпичное здание, в котором хранят спиртосодержащую продукцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В процессе горения обрушилась кровля, огонь захватил одну тысячу кв. метров.

Сотрудники МЧС вынесли из здания пять газовых баллонов. Силами 41 спасателя и 12 единиц техники открытое горение ликвидировано.

Видео: пресс-служба МЧС РФ

Вечером 12 марта в Железнодорожном районе на улице Советской загорелось административное здание. Для тушения пришлось перекрывать улицу Нарымскую. По указанному адресу находятся салон красоты Lucky и премиальный фитнес-клуб Re-flex.

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