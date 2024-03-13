Уникальный военный самолет «Черная жемчужина» приземлился в Новосибирске

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Ту-134УБЛ приземлился в аэропорту Толмачево. Фотограф Николай Енин первым сделал снимки этого самолета. Он опубликовал фотографии на личной странице во «ВКонтакте».
Из доступных источников можно узнать, что этот самолет был разработан в начале 1980-х годов. Он имеет особенность в конструкции носовой части фюзеляжа, которая похожа на бомбардировщики Ту-22М и Ту-160.
На данный момент самолет продолжает использоваться для обучения курсантов полетам на Ту-22М3 и Ту-160. В народе его прозвали «Черная жемчужина».
Напомним, ранее мы рассказывали, как житель Новосибирска продавал американский самолет за 10 млн рублей. Речь идет о судне Рiреr Аrrоw 1968 года выпуска.