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Новосибирец запечатлел редкий самолет

Уникальный военный самолет «Черная жемчужина» приземлился в Новосибирске

13 марта 2024, 02:46
Фото: фотограф Николай Енин/ВКонтакте
Новосибирец запечатлел редкий самолет
Редкий военный самолет, известный как «Черная жемчужина», прилетел в Новосибирск. Этот самолет используется для обучения пилотов Ту-22М3 и Ту-160.

Ту-134УБЛ приземлился в аэропорту Толмачево. Фотограф Николай Енин первым сделал снимки этого самолета. Он опубликовал фотографии на личной странице во «ВКонтакте».

Из доступных источников можно узнать, что этот самолет был разработан в начале 1980-х годов. Он имеет особенность в конструкции носовой части фюзеляжа, которая похожа на бомбардировщики Ту-22М и Ту-160.

На данный момент самолет продолжает использоваться для обучения курсантов полетам на Ту-22М3 и Ту-160. В народе его прозвали «Черная жемчужина».

Напомним, ранее мы рассказывали, как житель Новосибирска продавал американский самолет за 10 млн рублей. Речь идет о судне Рiреr Аrrоw 1968 года выпуска.

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#Транспорт#Новосибирск#Самолет#Аэропорт Толмачево#Эмилия Губарева
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