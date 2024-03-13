В Новосибирске таксист влетел в дом на Красном проспекте

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
ДТП произошло ночью на перекрестке Октябрьской и Красного проспекта. Водитель решил проскочить вперед, но столкнулся с кроссовером.
«Таксист на седане Hyundai Solaris хотел пересечь Красный проспект по Октябрьской и не пропустил кроссовер Porsche Cayenne, который ехал в сторону Большевистской», — сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
В итоге иномарка вылетела с дороги, сломала забор и врезалась в дом на Красном проспекте, 13. Водителя увезли на «скорой» в больницу. Одна из пассажирок почувствовала себя плохо, но про ее госпитализацию не сообщается.
Напомним, что это не единственное ДТП в Новосибирске. Сегодня утром в Дзержинском районе на переходе сбили одиннадцатилетнего школьника, его личность устанавливается.