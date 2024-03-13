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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Таксист врезался в дом

В Новосибирске таксист влетел в дом на Красном проспекте

13 марта 2024, 08:38
Фото: Telegram-канал «АСТ-54 Black»
Таксист врезался в дом

В Новосибирске произошло ДТП на Красном проспекте с участием такси

В Новосибирске произошла авария на Красном проспекте. Таксист умудрился на полной скорости врезаться в дом.

ДТП произошло ночью на перекрестке Октябрьской и Красного проспекта. Водитель решил проскочить вперед, но столкнулся с кроссовером.

«Таксист на седане Hyundai Solaris хотел пересечь Красный проспект по Октябрьской и не пропустил кроссовер Porsche Cayenne, который ехал в сторону Большевистской», — сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

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В итоге иномарка вылетела с дороги, сломала забор и врезалась в дом на Красном проспекте, 13. Водителя увезли на «скорой» в больницу. Одна из пассажирок почувствовала себя плохо, но про ее госпитализацию не сообщается.

Напомним, что это не единственное ДТП в Новосибирске. Сегодня утром в Дзержинском районе на переходе сбили одиннадцатилетнего школьника, его личность устанавливается.

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