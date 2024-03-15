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Менеджеру разрешили занимать руководящие должности в коммерческих организациях

Менеджеру завода химконцентратов, осужденному за подкуп, разрешили работать в фирмах

15 марта 2024, 07:12
Фото: Новосибирский областной суд
Менеджеру разрешили занимать руководящие должности в коммерческих организациях

Новосибирскому менеджеру завода химконцентратов отменили допнаказание за подкуп

В Новосибирске областной суд удовлетворил жалобу адвоката менеджера ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» Александра Тихонова. Мужчину осудили за коммерческий подкуп. Однако защитник посчитал несправедливым дополнительное наказание.

Александр Тихонов был признан виновным в коммерческом подкупе. Калининским районным судом было доказано, что менеджер получил от ООО «Экорт» 300 тысяч рублей и шины для автомобиля Toyota Land Cruiser за возможность проводить ремонтные работы прямо в заводском цеху. При этом использовалось местное оборудование, а работники получали дополнительные обязанности.

В итоге Александра Тихонова приговорили к пяти годам условно и забрали шины стоимостью 56 120 рублей. Вдобавок сибиряк не имел права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение двух лет и шести месяцев. Именно это и не устроило адвоката.

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«15 марта 2024 года судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда определила [….] исключить из приговора назначение Тихонову А.Н. дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих организациях», — рассказали в Новосибирском областном суде.

Напомним, что Новосибирский завод химконцентратов планирует увеличить выручку до 15 миллиардов рублей.

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