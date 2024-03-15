Менеджеру завода химконцентратов, осужденному за подкуп, разрешили работать в фирмах

Александр Тихонов был признан виновным в коммерческом подкупе. Калининским районным судом было доказано, что менеджер получил от ООО «Экорт» 300 тысяч рублей и шины для автомобиля Toyota Land Cruiser за возможность проводить ремонтные работы прямо в заводском цеху. При этом использовалось местное оборудование, а работники получали дополнительные обязанности.