Менеджеру завода химконцентратов, осужденному за подкуп, разрешили работать в фирмах

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Александр Тихонов был признан виновным в коммерческом подкупе. Калининским районным судом было доказано, что менеджер получил от ООО «Экорт» 300 тысяч рублей и шины для автомобиля Toyota Land Cruiser за возможность проводить ремонтные работы прямо в заводском цеху. При этом использовалось местное оборудование, а работники получали дополнительные обязанности.
В итоге Александра Тихонова приговорили к пяти годам условно и забрали шины стоимостью 56 120 рублей. Вдобавок сибиряк не имел права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение двух лет и шести месяцев. Именно это и не устроило адвоката.
«15 марта 2024 года судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда определила [….] исключить из приговора назначение Тихонову А.Н. дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих организациях», — рассказали в Новосибирском областном суде.
Напомним, что Новосибирский завод химконцентратов планирует увеличить выручку до 15 миллиардов рублей.