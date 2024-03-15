Новосибирцы приходят на избирательные участки с животными — смотрим пушистых гостей

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
На участках активно голосуют жители, но заходят и пушистые «избиратели». Облизбирком публикует кадры питомцев в своем телеграм-канале.
Кот Мурзик — звезда Татарского района. Он встречает избирателей на участке №953.
В Октябрьском районе Новосибирска Лидия Большанина пришла сделать свой выбор на участок №2042 в сопровождении песика Шерлока. Женщине — 85 лет, и она всегда участвует в выборах, уточнили в Избиркоме.
На участке №745 в Мошковском районе есть свой талисман — кошечка Муся.
«Говорят, если утром в первый день голосования на избирательный участок первым впустить котика, то выборы пройдут спокойно», — говорят в Избиркоме.
С 15 по 17 марта на избирательных участках жители Новосибирской области смогут также проголосовать за объекты для благоустройства и принять участие в викторине. Главный приз — три квартиры.