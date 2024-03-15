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Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

В Новосибирской области избиратели приходят на участки с животными

Новосибирцы приходят на избирательные участки с животными — смотрим пушистых гостей

15 марта 2024, 05:32
Фото: 1MI

В Новосибирской области избиратели приходят на участки с животными

15 марта в 8:00 в Новосибирской области открылись участки для голосования за президента РФ.

На участках активно голосуют жители, но заходят и пушистые «избиратели». Облизбирком публикует кадры питомцев в своем телеграм-канале.

Кот Мурзик — звезда Татарского района. Он встречает избирателей на участке №953.

Фото: телеграм-канал Новосибирский облизбирком

В Октябрьском районе Новосибирска Лидия Большанина пришла сделать свой выбор на участок №2042 в сопровождении песика Шерлока. Женщине — 85 лет, и она всегда участвует в выборах, уточнили в Избиркоме.

Фото: телеграм-канал Новосибирский облизбирком

На участке №745 в Мошковском районе есть свой талисман — кошечка Муся.

«Говорят, если утром в первый день голосования на избирательный участок первым впустить котика, то выборы пройдут спокойно», — говорят в Избиркоме.
Фото: телеграм-канал Новосибирский облизбирком

С 15 по 17 марта на избирательных участках жители Новосибирской области смогут также проголосовать за объекты для благоустройства и принять участие в викторине. Главный приз — три квартиры.

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#Общество#Новосибирск#Животные#Выборы президента 2024#Голосование#Участок#Алёна Рогонова
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