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В Новосибирске еще одну улицу могут сделать пешеходной

Ректор НГУ предложил сделать пешеходной улицу в Академгородке

15 марта 2024, 08:17
Фото: 2ГИС

В Новосибирске еще одну улицу могут сделать пешеходной

Идеи главы вуза Михаила Федорука поддержали в региональном правительстве.

Ректор НГУ Михаил Федорук предложил вернуть статус пешеходной улице Ильича в верхней зоне новосибирского Академгородка, сообщает «Континент-Сибирь». По мнению ректора, также имеет смысл переоборудовать здание торгового центра на улице Ильича в музей Сибирского отделения РАН. Торговых площадок в городе хватает, уверен глава вуза.

«Это придаст территории вид, более соответствующий статусу научного центра», — считает Федорук.

Идею ректора НГУ поддержала вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова. По ее мнению, новое общественное пространство в центре Академгородка станет центром притяжения для местных жителей и туристов.

Собственником здания торгового центра является Сибирское отделение РАН.

Губернатор поддержал идею сделать улицу Ленина пешеходной в Новосибирске
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В феврале в мэрии заявили, что проект пешеходной улицы Ленина в Новосибирске разработают в 2024 году. Разговоры об этом ходят давно, улицу регулярно закрывают от транспорта на время праздников.

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#Общество#Новосибирск#Алёна Рогонова
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