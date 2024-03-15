Ректор НГУ предложил сделать пешеходной улицу в Академгородке

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Ректор НГУ Михаил Федорук предложил вернуть статус пешеходной улице Ильича в верхней зоне новосибирского Академгородка, сообщает «Континент-Сибирь». По мнению ректора, также имеет смысл переоборудовать здание торгового центра на улице Ильича в музей Сибирского отделения РАН. Торговых площадок в городе хватает, уверен глава вуза.
«Это придаст территории вид, более соответствующий статусу научного центра», — считает Федорук.
Идею ректора НГУ поддержала вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова. По ее мнению, новое общественное пространство в центре Академгородка станет центром притяжения для местных жителей и туристов.
Собственником здания торгового центра является Сибирское отделение РАН.
В феврале в мэрии заявили, что проект пешеходной улицы Ленина в Новосибирске разработают в 2024 году. Разговоры об этом ходят давно, улицу регулярно закрывают от транспорта на время праздников.