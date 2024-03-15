Сотрудники ДПС доставили в больницу водителя, которому резко стало плохо на трассе

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
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Updated Сегодня, 04:22
14 марта в Новосибирской области на трассе К19 «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» к сотрудникам Госавтоинспекции обратился 39-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай». Мужчина резко почувствовал себя плохо, ему потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба полиции.
Инспекторы ДПС Алексей Павлов и и Никита Корчуковов включили спецсигналы на служебном авто сопроводили водителя до больницы.
Пострадавшего передали врачам, водителю оказали необходимую помощь.
В феврале сотрудники ГИБДД сопроводили в роддом беременную женщину. Муж вез ее рожать, когда в пути у нее начались схватки. Госавтоинспекторы включили спецсигналы и экстренно доставили пару на место.