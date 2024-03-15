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В Новосибирской области сотрудники ДПС доставили в больницу водителя

Сотрудники ДПС доставили в больницу водителя, которому резко стало плохо на трассе

15 марта 2024, 04:19
Фото: пресс-служба МВД по региону

В Новосибирской области сотрудники ДПС доставили в больницу водителя

39-летний мужчина резко почувствовал себя плохо, ему потребовалась медицинская помощь.

14 марта в Новосибирской области на трассе К19 «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» к сотрудникам Госавтоинспекции обратился 39-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай». Мужчина резко почувствовал себя плохо, ему потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба полиции.

Инспекторы ДПС Алексей Павлов и и Никита Корчуковов включили спецсигналы на служебном авто сопроводили водителя до больницы.

Пострадавшего передали врачам, водителю оказали необходимую помощь.

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В феврале сотрудники ГИБДД сопроводили в роддом беременную женщину. Муж вез ее рожать, когда в пути у нее начались схватки. Госавтоинспекторы включили спецсигналы и экстренно доставили пару на место.

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#Общество#Новосибирск#Автомобиль#Гибдд#Больница#ДПС#Алёна Рогонова
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