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80% новосибирцев остаются на работе после завершения трудового дня — причины

80% новосибирцев остаются на работе после завершения трудового дня — причины

19 марта 2024, 05:32
Фото: 1MI
Сотрудники новосибирских компаний жертвуют личным временем. В результате 62% не успевают за вечер отдохнуть и провести время с семьей. 64% не успевают заниматься хобби или спортом.

Новосибирцы работают по вечерам и в выходные, причем далеко не всегда им оплачивают сверхурочную работу. Это выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру» в ходе опроса среди 2,3 тысячи сотрудников от 18 до 55 лет.

80% новосибирцев несколько раз в неделю остаются на работе по вечерам после окончания трудового. 15% задерживаются каждый день и только 5% участников опроса четко соблюдают рабочий график, не жертвуя личным временем.

В выходные не по графику работают 71% новосибирцев. В свой законный отпуск работают 28% участников опроса.

В нерабочее время ежедневно почту и чаты проверяют 45% работников, во время авралов или отчетов это делает лишь 31% сотрудников. 24% опрошенных не тратят на это отдых.

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При этом доплачивают за сверхурочную работу лишь 59% опрошенных, остальные выступают альтруистами.

Как результат — 62% опрошенных не успевают за вечер отдохнуть и провести время с семьей. 64% не успевают заниматься хобби или спортом. 87% участников опроса не удовлетворены балансом между работой и личной жизнью.

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#Общество#Новосибирск#Работа#Опрос#Сотрудники#Алёна Рогонова
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