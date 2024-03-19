80% новосибирцев остаются на работе после завершения трудового дня — причины

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Новосибирцы работают по вечерам и в выходные, причем далеко не всегда им оплачивают сверхурочную работу. Это выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру» в ходе опроса среди 2,3 тысячи сотрудников от 18 до 55 лет.
80% новосибирцев несколько раз в неделю остаются на работе по вечерам после окончания трудового. 15% задерживаются каждый день и только 5% участников опроса четко соблюдают рабочий график, не жертвуя личным временем.
В выходные не по графику работают 71% новосибирцев. В свой законный отпуск работают 28% участников опроса.
В нерабочее время ежедневно почту и чаты проверяют 45% работников, во время авралов или отчетов это делает лишь 31% сотрудников. 24% опрошенных не тратят на это отдых.
При этом доплачивают за сверхурочную работу лишь 59% опрошенных, остальные выступают альтруистами.
Как результат — 62% опрошенных не успевают за вечер отдохнуть и провести время с семьей. 64% не успевают заниматься хобби или спортом. 87% участников опроса не удовлетворены балансом между работой и личной жизнью.