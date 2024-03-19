80% новосибирцев остаются на работе после завершения трудового дня — причины

Новосибирцы работают по вечерам и в выходные, причем далеко не всегда им оплачивают сверхурочную работу. Это выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру» в ходе опроса среди 2,3 тысячи сотрудников от 18 до 55 лет.