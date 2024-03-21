Прокуратура попросила суд арестовать актера Никиту Кологривого на 15 суток

Прокуратура на суде просила учесть характер совершенного Кологривым правонарушения, которое нарушило общественный порядок. Также сторона обвинения просит учесть личность виновного, который является известным медийным лицом и служит примером для многих граждан, а также его имущество и социальное положение. Прокуратура запросила для артиста 15-дневный административный арест. Суд удалился в совещательную комнату.