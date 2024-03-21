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Никита Кологривый ожидает решение суда

Прокуратура попросила суд арестовать актера Никиту Кологривого на 15 суток

21 марта 2024, 03:53
Фото: atas.info
Никита Кологривый ожидает решение суда
Прокуратура просит суд назначить Никите Кологривому административный арест на 15 суток за пьяный дебош в новосибирском баре.

По данным суда, ночью 19 марта Никита Кологривый находился в баре на улице Военная. Он приставал к официантке и даже укусил ее.

«Никита Кологривый, находясь в общественном месте, в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт, оскорблял работников бара, толкал и хватал бармена за шею и руки, ударил в грудь головой, схватил администратора за шею и начал насильственно склонять к поцелую, получив отказ и сопротивление, укусил девушку за ногу», — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура на суде просила учесть характер совершенного Кологривым правонарушения, которое нарушило общественный порядок. Также сторона обвинения просит учесть личность виновного, который является известным медийным лицом и служит примером для многих граждан, а также его имущество и социальное положение. Прокуратура запросила для артиста 15-дневный административный арест. Суд удалился в совещательную комнату.

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#Общество#Новосибирск#Суд#Прокуратура#Дебош#Конфликт#Эмилия Губарева#Никита Кологривый
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