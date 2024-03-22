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Силовики обнаружили подпольный цех

Новосибирские ФСБшники «накрыли» спиртзавод — на нем произвели 100 тонн контрафакта

22 марта 2024, 06:16
Фото: УФСБ по НСО
Силовики обнаружили подпольный цех

В Новосибирской области арестовали производителей поддельного алкоголя

В Новосибирской области благодаря совместной операции ФСБ и Росалкогольтабакконтроля по Сибири была пресечена деятельность подпольных бутлегеров. На предприятии производился суррогатный алкоголь.

Цех располагался в поселке Междуречье Новосибирского района. Теперь следствию предстоит выяснить схему поставок контрафакта в алкогольные магазины.

«В ходе операции изъята нелегальная спиртосодержащая продукция объемом свыше 100 тонн. Предварительная стоимость изъятого составляет более 80 миллионов рублей. Также конфисковано технологическое оборудование», — рассказали в УФСБ по Новосибирской области.

В отношении сорокалетнего жителя области уже заведено уголовное дело.

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Это не единственный случай в Новосибирской области. В феврале были осуждены производители подпольного коньяка и виски. За распространение «элитного» алкоголя они получили более семи лет лишения свободы совокупно.

Напомним, что в Новосибирской области загорелись склады с алкоголем.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ФСБ#Алкоголь#Контрафакт#Александр Ляхов
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