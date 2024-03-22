Новосибирские ФСБшники «накрыли» спиртзавод — на нем произвели 100 тонн контрафакта

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:38
Цех располагался в поселке Междуречье Новосибирского района. Теперь следствию предстоит выяснить схему поставок контрафакта в алкогольные магазины.
«В ходе операции изъята нелегальная спиртосодержащая продукция объемом свыше 100 тонн. Предварительная стоимость изъятого составляет более 80 миллионов рублей. Также конфисковано технологическое оборудование», — рассказали в УФСБ по Новосибирской области.
В отношении сорокалетнего жителя области уже заведено уголовное дело.
Это не единственный случай в Новосибирской области. В феврале были осуждены производители подпольного коньяка и виски. За распространение «элитного» алкоголя они получили более семи лет лишения свободы совокупно.
Напомним, что в Новосибирской области загорелись склады с алкоголем.