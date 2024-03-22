Задержанный министр ЖКХ Новосибирской области не признает вину

В феврале 2023 года «Экологию Новосибирск» лишили статуса регоператора по обращению с ТБО. Поводом для этого послужило отсутствие банковской гарантии на 2023 года, которая является обязательным условием для работы. В марте того же года компания была признана банкротом. 75% «Экологии Новосибирск» принадлежит структуре, входящей в ГК «ВИС».