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Министра задержали 20 марта

Задержанный министр ЖКХ Новосибирской области не признает вину

22 марта 2024, 05:07
Фото: Правительство Новосибирской области
Министра задержали 20 марта
Суд в Новосибирске избирает меру пресечения министру ЖКХ и энергетики региона Денису Архипову. Глава министерства не признают вину по вменяемой ему статье.

Сегодня, 22марта, Центральный районный суд Новосибирска избирает меру пресечения задержанному министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову. Главу ведомства подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Во время суда он заявил, что не признает свою вину. От дополнительных комментариев министр отказался.

Напомним, Дениса Архипова задержали 20 марта, после чего в самом министерстве прошли обыски. Министр проходит подозреваемым по делу о банкротстве ООО «Экология Новосибирск», его могут обвинить в превышении должностных полномочий, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

ООО «Экология Новосибирск» начало работу в качестве регионального оператора по обращению с отходами Новосибирской области в 2019 году. В мае 2022 правительство Новосибирской области расторгло концессионное соглашение с «Экология Новосибирск» на строительство двух мусоросортировочных комплексов.

В феврале 2023 года «Экологию Новосибирск» лишили статуса регоператора по обращению с ТБО. Поводом для этого послужило отсутствие банковской гарантии на 2023 года, которая является обязательным условием для работы. В марте того же года компания была признана банкротом. 75% «Экологии Новосибирск» принадлежит структуре, входящей в ГК «ВИС».

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