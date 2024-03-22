Задержанный министр ЖКХ Новосибирской области не признает вину

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Сегодня, 22марта, Центральный районный суд Новосибирска избирает меру пресечения задержанному министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову. Главу ведомства подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Во время суда он заявил, что не признает свою вину. От дополнительных комментариев министр отказался.
Напомним, Дениса Архипова задержали 20 марта, после чего в самом министерстве прошли обыски. Министр проходит подозреваемым по делу о банкротстве ООО «Экология Новосибирск», его могут обвинить в превышении должностных полномочий, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
ООО «Экология Новосибирск» начало работу в качестве регионального оператора по обращению с отходами Новосибирской области в 2019 году. В мае 2022 правительство Новосибирской области расторгло концессионное соглашение с «Экология Новосибирск» на строительство двух мусоросортировочных комплексов.
В феврале 2023 года «Экологию Новосибирск» лишили статуса регоператора по обращению с ТБО. Поводом для этого послужило отсутствие банковской гарантии на 2023 года, которая является обязательным условием для работы. В марте того же года компания была признана банкротом. 75% «Экологии Новосибирск» принадлежит структуре, входящей в ГК «ВИС».