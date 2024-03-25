Лунное затмение 25 марта 2024: как оно повлияет на людей

Наиболее безопасным способом наблюдения за затмением является не прямое смотрение на солнце, а его проекция. Для этого можно использовать проектор (камеру-обскура). Его можно самостоятельно собрать. В качестве экрана можно использовать белый лист бумаги, на который будет отображаться солнечное затмение. Напротив экрана, чтобы он находился в тени, размещается второй лист с очень маленьким отверстием (не более 2 мм). При наблюдении проекции необходимо стоять спиной к солнцу. Аналогичный проектор можно сделать из обувной коробки или домашнего телескопа.