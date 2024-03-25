Лунное затмение 25 марта 2024: как оно повлияет на людей

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
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Updated Сегодня, 07:08
25 марта наступит лунное затмение, известное как «Луна Червя» или «Луна Ворона», которое будет видно в большей части Европы, Азии, Африки и двух американских континентах. В России же затмение мы не увидим, но будем наблюдать полную Луну. Также метеозависимые уже начали страдать от магнитных бурь. Многие астрологи считают, что этот период может влиять на повседневную жизнь людей. Лунное затмение происходит, когда Луна проходит через полутень Земли, что приводит к временному затемнению ее диска.
Полутеневое затмение наступает примерно за две недели до полного солнечного затмения, которое пройдет над Мексикой, Соединенными Штатами и Канадой 8 апреля. Лунные и солнечные затмения всегда происходят парами из-за периода, когда солнце, Земля и луна остаются выровненными. В то время как полная луна будет находиться в тени Земли во время этого полутеневого затмения, следующая фаза новолуния создаст условия, когда луна будет находиться между Солнцем и Землей и, таким образом, закроет лик солнца из поля зрения.
«Сезон затмений» — это приблизительный 35-дневный период, который происходит каждые шесть месяцев, вблизи равноденствий, когда происходит почти идеальное выравнивание трех небесных тел, необходимое для затмений, сообщали в НАСА.
Лунное затмение не происходит ежемесячно во время каждого полнолуния, потому что плоскость орбиты Луны наклонена примерно на 5 градусов, поэтому в большинство полнолуний тень Земли будет чуть ниже или выше Луны.
Для наблюдения лунного затмения не требуется специального оборудования и наблюдать лунные явления можно невооруженным глазом. Однако эксперты говорят, что это может повлиять на зрение и лучше всего себя обезопасить. Для лучшего обзора можно применить следующие средства:
Во время неполного солнечного затмения не рекомендуется смотреть на него глазами без защиты, так как это может повредить зрение. Обычные солнцезащитные очки в этом случае не подходят. Чтобы избежать проблем, лучше использовать специальные очки для наблюдения за затмением, которые можно приобрести в оптических магазинах. Также можно самостоятельно сделать такие очки из пленки AstroSolar или купить уже готовые солнечные фильтры в интернет-магазинах.
Важно, чтобы стекло маски для сварки имело защитный оттенок не менее 14.
Наиболее безопасным способом наблюдения за затмением является не прямое смотрение на солнце, а его проекция. Для этого можно использовать проектор (камеру-обскура). Его можно самостоятельно собрать. В качестве экрана можно использовать белый лист бумаги, на который будет отображаться солнечное затмение. Напротив экрана, чтобы он находился в тени, размещается второй лист с очень маленьким отверстием (не более 2 мм). При наблюдении проекции необходимо стоять спиной к солнцу. Аналогичный проектор можно сделать из обувной коробки или домашнего телескопа.
Самым простым и доступным способом наблюдения за солнечным затмением является использование фрагмента обычного стекла. Для этого нужно закоптить одну из его сторон пламенем от свечи так, чтобы она полностью перекрыла свет. Теперь, через такое закопченное стекло, можно наблюдать за затмением.
Астрологи связывают лунные затмения с эмоциональными изменениями у людей. Некоторые становятся гиперчувствительными. У многих нарушается сон, а сами сны становятся более интенсивными и яркими.
Лунное затмение также может способствовать развитию духовного сознания. Люди могут обратить больше внимания на свою внутреннюю жизнь и искать глубокие ответы на вопросы о смысле жизни.
Некоторые также верят, что лунное затмение может стимулировать принятие важных решений и подводить к важным изменениям в жизни. Это время служит возможностью освободиться от негативных энергий и начать новые начинания.
Важно отметить, что каждый человек может испытывать эти эффекты по-разному, и влияние лунного затмения рассматривается больше как психологическое и духовное явление. Каждый человек имеет свою индивидуальную реакцию на такие события.