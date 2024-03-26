Димитровский мост в Новосибирске начнут ремонтировать на следующей неделе

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:48
Ремонт Димитровского моста начнется в первых числах апреля, до конца текущей недели будет заключен муниципальный контракт с подрядчиком. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии 26 марта сообщил начальник городского управления автомобильных дорог Сергей Эпов.
В свою очередь, врио мэра Новосибирска Олег Клемешов потребовал опубликовать графики производства работ как на Димитровском, так и на Октябрьском мостах, чтобы горожане могли контролировать выполнение сроков реконструкции.
По словам Сергея Эпова, на текущий момент работы на Октябрьском мосту идут «ритмично», отставаний от ранее согласованного графика нет.
Ранее мы рассказывали о том, что после критики со стороны муниципалитета подрядчик увеличил число рабочих, занятых на ремонте Октябрьского моста, и пообещал вести работы круглосуточно.