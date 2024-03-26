atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Состояние покрытия на Димитровском мосту не выдерживает никакой критики

Димитровский мост в Новосибирске начнут ремонтировать на следующей неделе

26 марта 2024, 04:44
Фото: atas.info
Состояние покрытия на Димитровском мосту не выдерживает никакой критики
Дорожное покрытие будут ремонтировать одновременно на двух самых загруженных автомобильных мостах в городе. В мэрии обещают опубликовать точный график производства работ

Ремонт Димитровского моста начнется в первых числах апреля, до конца текущей недели будет заключен муниципальный контракт с подрядчиком. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии 26 марта сообщил начальник городского управления автомобильных дорог Сергей Эпов.

В свою очередь, врио мэра Новосибирска Олег Клемешов потребовал опубликовать графики производства работ как на Димитровском, так и на Октябрьском мостах, чтобы горожане могли контролировать выполнение сроков реконструкции.

По словам Сергея Эпова, на текущий момент работы на Октябрьском мосту идут «ритмично», отставаний от ранее согласованного графика нет.

Ранее мы рассказывали о том, что после критики со стороны муниципалитета подрядчик увеличил число рабочих, занятых на ремонте Октябрьского моста, и пообещал вести работы круглосуточно.

Читайте также:
Движение грузовиков запретят по Октябрьскому мосту в НовосибирскеИномарка на полной скорости влетела под самосвал на Бугринском мостуДо конца 2024 года ограничен проезд по Октябрьскому мосту
#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Октябрьский мост#Димитровский мост
Подпишитесь
«Давно надо было» — депутаты о возможном возвращении смертной казни
Вчера, 09:21
Экс-депутат Заксобрания Новосибирской области погиб в ДТП в Запорожье
Вчера, 06:36
Вице-спикер Панферов обвинил Минобороны в уничтожении военного городка в Новосибирске
23 марта, 08:16
Новосибирец рассказал, как в его квартире жил подозреваемый террорист
Вчера, 05:04
Новосибирское УФАС нашла нарушения в матерной рекламе суши «Ёбидоёби»
Вчера, 08:45
Новосибирца по ошибке задержали по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле»
23 марта, 06:20
"