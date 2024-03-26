Димитровский мост в Новосибирске начнут ремонтировать на следующей неделе

Ремонт Димитровского моста начнется в первых числах апреля, до конца текущей недели будет заключен муниципальный контракт с подрядчиком. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии 26 марта сообщил начальник городского управления автомобильных дорог Сергей Эпов.