Врио мэра Новосибирска потребовал от УК вывозить снег из всех дворов города

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Вывозить накопившийся за зиму снег из дворов многоквартирных домов потребовал от управляющих компаний врио мэра Новосибирска Олег Клемешов. При этом он подчеркнул, что далеко не у всех УК такая услуга заложена в тариф. Во многих случаях жители не хотят оплачивать вывоз снега, ограничиваясь расчисткой части придомовой территории.
«Я не знаю, куда они этот снег будут девать. Пусть с жителями активнее работают, чтобы в тарифе был хотя бы однократный вывоз снега заложен. И тогда о подтоплениях меньше думать будем, и визуально ситуация будет получше», — заявил Олег Клемешов в ходе аппаратного совещания в муниципалитете 26 марта.
Ответственность за выполнение своих поручения Клемешов возложил на городской департамент энергетики и ЖКХ и администрации районов.
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