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Жители не хотят платить за вывоз снега

Врио мэра Новосибирска потребовал от УК вывозить снег из всех дворов города

26 марта 2024, 03:23
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Жители не хотят платить за вывоз снега
У многих обслуживающих организаций вывоз снега не заложен в тариф, однако муниципалитет настаивает на выполнении этих работ

Вывозить накопившийся за зиму снег из дворов многоквартирных домов потребовал от управляющих компаний врио мэра Новосибирска Олег Клемешов. При этом он подчеркнул, что далеко не у всех УК такая услуга заложена в тариф. Во многих случаях жители не хотят оплачивать вывоз снега, ограничиваясь расчисткой части придомовой территории.

«Я не знаю, куда они этот снег будут девать. Пусть с жителями активнее работают, чтобы в тарифе был хотя бы однократный вывоз снега заложен. И тогда о подтоплениях меньше думать будем, и визуально ситуация будет получше», — заявил Олег Клемешов в ходе аппаратного совещания в муниципалитете 26 марта.

Ответственность за выполнение своих поручения Клемешов возложил на городской департамент энергетики и ЖКХ и администрации районов.

Ранее мы рассказывали о том, какой интенсивности паводок ждет Новосибирскую область весной-2024.

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#Новосибирск#Мэрия#Управляющие компании#Уборка снега#Вывоз#Дворы
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