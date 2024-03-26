Врио мэра Новосибирска потребовал от УК вывозить снег из всех дворов города

Вывозить накопившийся за зиму снег из дворов многоквартирных домов потребовал от управляющих компаний врио мэра Новосибирска Олег Клемешов. При этом он подчеркнул, что далеко не у всех УК такая услуга заложена в тариф. Во многих случаях жители не хотят оплачивать вывоз снега, ограничиваясь расчисткой части придомовой территории.