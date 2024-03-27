22 новых объекта образования построят в Новосибирской области за три года

Министр посетил стройплощадку на месте прежней школы №57 на улице Авиастроителей. 4-этажный корпус площадью больше 18 тысяч кв. метров уже достраивают. После сдачи в обновленной школе смогут учиться в два раза больше детей — 825 учащихся. На время строительство учащихся расформировали в близлежащие школы № 36 и 153 Дзержинского района.