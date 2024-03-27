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22 новых объекта образования построят в Новосибирской области за три года

22 новых объекта образования построят в Новосибирской области за три года

27 марта 2024, 10:48
Фото: правительство Новосибирской области
Шесть объектов введут в эксплуатацию в 2024 году. Один из них — школа №57 в Дзержинском районе Новосибирска.

В Новосибирской области строят и проектируют 22 объекта образования — школы и детские сады. Шесть объектов введут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков.

Министр посетил стройплощадку на месте прежней школы №57 на улице Авиастроителей. 4-этажный корпус площадью больше 18 тысяч кв. метров уже достраивают. После сдачи в обновленной школе смогут учиться в два раза больше детей — 825 учащихся. На время строительство учащихся расформировали в близлежащие школы № 36 и 153 Дзержинского района.

«В данный момент строители уже приступили к внутренней отделке помещений — стяжке пола и штукатурке стен, электро-монтажным работам, оборудованию вентиляции, установке радиаторов. По контракту ввод школы в эксплуатацию запланирован до конца 2024 года, однако строители набрали очень высокий темп работ, и делают всё возможное, чтобы школа открыла двери для учеников уже раньше», — сказал Алексей Колмаков.
Фото: правительство Новосибирской области

Старое здание школы построено в 1939 году. Его полностью снесли, на его месте строят здание Н-образной формы. В новой школе будут обеденный и актовый залы вместимостью 400 человек, два спортзала, зал хореографии, музей, библиотека, студия телевидения и звукозаписи. На территории школы обустроят поле для игры в мини-футбол, спортивные площадки.

Школу №57 строят в рамках госпрограммы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области».

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#Политика#Новосибирск#Школа#Алёна Рогонова
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