Совет при новосибирском МинЖКХ просит освободить министра Архипова

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Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:44
Совет при министерстве ЖКХ правительства Новосибирской области обратился к председателю облсуда Людмиле Симачевой с просьбой освободить министра Дениса Архипова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Учитывая его заслуги и положительную характеристику, Общественный совет просит избрать Архипову меру пресечения, не связанную с лишением свободы», — сказано в обращении.
В обращении члены совета указывают на честность и порядочность Архипова, считают его высококвалифицированным специалистом, компетентным управленцем. Также перечисляют заслуги Архипова на посту министра.
«С 2019 года 9,5 тыс. человек переселены из аварийного жилья, благоустроено 427 общественных пространств и 1 270 придомовых территорий, построены и введены в эксплуатацию новые системы очистки питьевой воды в семи городах и районных центрах области, созданы новые экономически эффективные и безаварийные системы теплоснабжения в четырех городах и поселках, газифицированы 17 сел и деревень региона, Новосибирская область переведена на централизованную систему обращения с ТКО», — пишут члены совета.
22 марта Центральный суд Новосибирска отправил Дениса Архипова под стражу. В СИЗО министр пробудет до 20 мая 2024 года.
В отношении Архипова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), связанное с деятельностью ООО «Экология-Новосибирск».