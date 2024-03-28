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Пьяный сибиряк «заминировал» отдел полиции. Три недели назад он освободился по УДО

Пьяный сибиряк «заминировал» отдел полиции. Три недели назад он освободился по УДО

28 марта 2024, 09:12
Фото: 1MI
Дмитрия Казанова задержали 23 марта. На него завели дело о заведомо ложном сообщении о готовящимся взрыве. При этом он лишь 7 марта 2024 года вышел по УДО из колонии.

22 марта житель станции Лесная Поляна Новосибирской области Дмитрий Казанов позвонил в службу 112, представился чужим именем и сказал, что «взрывает отдел ОМВД России по Коченевскому району». В момент звонка ранее судимый Казанов был нетрезв, сообщает пресс-служба Управления судебного департамента по региону.

Мужчину задержали 23 марта. На него завели дело о заведомо ложном сообщении о готовящимся взрыве (ч.3 ст. 207 УК РФ). 25 марта суд заключил Казанова под стражу на два месяца. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы от шести до восьми лет.

При этом Казанов лишь 7 марта 2024 года вышел по УДО из колонии.

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