Пьяный сибиряк «заминировал» отдел полиции. Три недели назад он освободился по УДО

Мужчину задержали 23 марта. На него завели дело о заведомо ложном сообщении о готовящимся взрыве (ч.3 ст. 207 УК РФ). 25 марта суд заключил Казанова под стражу на два месяца. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы от шести до восьми лет.