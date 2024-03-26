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Мужчина позарился на мобильный телефон

Новосибирец Лихомысля раскаялся в краже телефона — что решил суд

26 марта 2024, 12:32
Фото: 1MI
Мужчина позарился на мобильный телефон

В Новосибирске вынесен приговор за кражу мобильного телефона

В Новосибирской области вынесен приговор за кражу мобильного телефона. Александр Лихомысля позарился на гаджет в магазине «Перекресток».

Инцидент произошел в октябре 2023 года в Карасуке. Мужчина находился в магазине «Перекресток». Совершая покупки. На кассе стоявшая рядом женщина выложила мобильный телефон Huawei Nova Y61 стоимостью 12 тысяч рублей. Воспользовавшись благоприятной возможностью, Александр Лихомысля рассчитался за товары и положил гаджет в карман.

Однако на следующее утро его настигло раскаяние. Сначала он попросил жену пойти в магазин и вернуть телефон, но потом решился на это сам. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

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«По п. „в“ ч. 2 ст. 158 УК РФ Лихомысле А.В. назначено наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в год и шесть месяцев», — сообщили в Карасукском районном суде.

Напомним, что житель Куйбышева сдался в полицию спустя тринадцать лет после совершения преступления.

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