Новосибирец Лихомысля раскаялся в краже телефона — что решил суд

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Инцидент произошел в октябре 2023 года в Карасуке. Мужчина находился в магазине «Перекресток». Совершая покупки. На кассе стоявшая рядом женщина выложила мобильный телефон Huawei Nova Y61 стоимостью 12 тысяч рублей. Воспользовавшись благоприятной возможностью, Александр Лихомысля рассчитался за товары и положил гаджет в карман.
Однако на следующее утро его настигло раскаяние. Сначала он попросил жену пойти в магазин и вернуть телефон, но потом решился на это сам. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
«По п. „в“ ч. 2 ст. 158 УК РФ Лихомысле А.В. назначено наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в год и шесть месяцев», — сообщили в Карасукском районном суде.
Напомним, что житель Куйбышева сдался в полицию спустя тринадцать лет после совершения преступления.