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Ревнивец проведет восемь лет в колонии

Новосибирскому ревнивцу, спрятавшему тело жены на балконе, дали восемь лет «строгача»

26 марта 2024, 12:00
Фото: 1MI
Ревнивец проведет восемь лет в колонии

В Новосибирске вынесли приговор за жестокое убийство многодетной матери

В Новосибирске вынесен приговор неоднократно судимому 47-летнему мужчине. Он был признан виновным в жестоком убийстве своей жены.

Инцидент произошел 18 августа 2023 года. Накануне новосибирец пил пиво со своей женой и ее коллегой. Не удовлетворившись количеством горячительного, супруги решили продолжить отдых в одном из парков Заельцовского района. По дороге домой мужчина внезапно приревновал женщину к сослуживцу и начал избивать руками и ногами, затем в ход пошел нож.

Утром осужденный понял, что его жена мертва. Решив скрыть следы преступления, он спрятал ее тело на балконе, а затем вывез в парк на тележке. Однако мужчина сразу же стал подозреваемым, поскольку был последним, кто видел мать троих дочерей живой. Вдобавок сибиряка зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Новосибирский Отелло убил жену и спрятал тело на балконе
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«Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирске осудили убийцу отца двоих детей.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Убийство#Приговор#Многодетная мать#Александр Ляхов
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