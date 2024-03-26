Новосибирскому ревнивцу, спрятавшему тело жены на балконе, дали восемь лет «строгача»

Инцидент произошел 18 августа 2023 года. Накануне новосибирец пил пиво со своей женой и ее коллегой. Не удовлетворившись количеством горячительного, супруги решили продолжить отдых в одном из парков Заельцовского района. По дороге домой мужчина внезапно приревновал женщину к сослуживцу и начал избивать руками и ногами, затем в ход пошел нож.