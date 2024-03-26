Новосибирскому ревнивцу, спрятавшему тело жены на балконе, дали восемь лет «строгача»

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Инцидент произошел 18 августа 2023 года. Накануне новосибирец пил пиво со своей женой и ее коллегой. Не удовлетворившись количеством горячительного, супруги решили продолжить отдых в одном из парков Заельцовского района. По дороге домой мужчина внезапно приревновал женщину к сослуживцу и начал избивать руками и ногами, затем в ход пошел нож.
Утром осужденный понял, что его жена мертва. Решив скрыть следы преступления, он спрятал ее тело на балконе, а затем вывез в парк на тележке. Однако мужчина сразу же стал подозреваемым, поскольку был последним, кто видел мать троих дочерей живой. Вдобавок сибиряка зафиксировали камеры видеонаблюдения.
«Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
Напомним, что в Новосибирске осудили убийцу отца двоих детей.