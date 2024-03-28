«Россети» завершили подготовку инфраструктуры для подключения угольного разреза в НСО

Угольный разрез «Богатырь» является одним из самых крупных и перспективных месторождений антрацита в России. Запасы угля ценных марок составляют 370 миллионов тонн, что при интенсивных темпах освоения в долгосрочной перспективе обеспечит значительное количество рабочих мест. Сумма инвестиций по проекту составит более 63 миллиардов рублей.