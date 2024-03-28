«Россети» завершили подготовку инфраструктуры для подключения угольного разреза в НСО

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Угольный разрез «Богатырь» является одним из самых крупных и перспективных месторождений антрацита в России. Запасы угля ценных марок составляют 370 миллионов тонн, что при интенсивных темпах освоения в долгосрочной перспективе обеспечит значительное количество рабочих мест. Сумма инвестиций по проекту составит более 63 миллиардов рублей.
Энергетиками «РЭС» в новом оборудовании, помимо противоаварийных и защитных функций, реализована возможность осуществления учета и мониторинга параметров электроэнергии, дистанционного управления и реконфигурации электросети. Устройства предназначены для передачи сигналов и автоматического управления воздушными ЛЭП на основе вакуумных выключателей под управлением микропроцессорного устройства РЗА.
Являясь системообразующим электросетевым предприятием региона, акционерное общество «Региональные электрические сети» всесторонне участвует в реализации масштабных инвестпроектов и нацпроектов в части обеспечения надежного и качественного электроснабжения.