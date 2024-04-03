Еще один кандидат отказался от участия в выборах мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
3 апреля стало известно, что еще один человек снял свою кандидатуру с конкурсного отбора мэра Новосибирска. Информация опубликована на сайте Совета депутатов города. Им стал генеральный директор Ельцовского парка Евгений Гаврилов.
«Принято заявление об отказе от участия в конкурсе», — сказано в сообщении.
Накануне от участия в отборе отказались замминистра регионального Минпромторга Максим Останин, председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин, замгубернатора области Роман Теленчинов.
В обновленном списке — 17 кандидатов.
Конкурсный отбор пройдет завтра, 4 апреля, в мэрии. Комиссия проверит документы кандидатов на соответствие регламенту, затем у них проверят знания законодательства и заслушают их программы развития города.