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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

Отбор кандидатов на пост мэра Новосибирска назначен на 4 апреля 2024 года

Еще один кандидат отказался от участия в выборах мэра Новосибирска

3 апреля 2024, 06:55
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Отбор кандидатов на пост мэра Новосибирска назначен на 4 апреля 2024 года

Четыре кандидата отказались от участия в выборах мэра Новосибирска

Накануне от участия в отборе отказались три кандидата. Сейчас в актуальном списке 17 человек.

3 апреля стало известно, что еще один человек снял свою кандидатуру с конкурсного отбора мэра Новосибирска. Информация опубликована на сайте Совета депутатов города. Им стал генеральный директор Ельцовского парка Евгений Гаврилов.

«Принято заявление об отказе от участия в конкурсе», — сказано в сообщении.

Накануне от участия в отборе отказались замминистра регионального Минпромторга Максим Останин, председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин, замгубернатора области Роман Теленчинов.

В обновленном списке — 17 кандидатов.

Еще один кандидат отказался от участия в конкурсе на пост мэра Новосибирска
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Конкурсный отбор пройдет завтра, 4 апреля, в мэрии. Комиссия проверит документы кандидатов на соответствие регламенту, затем у них проверят знания законодательства и заслушают их программы развития города.

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